Какво да направите при инфаркт, ако сте сами

При съмнение за инфаркт, докато сте сами, първата стъпка е незабавно обаждане на телефон 112. Не е необходимо човек да е сигурен в диагнозата, за да потърси спешна медицинска помощ. На диспечера трябва да бъдат съобщени симптомите и точното местоположение.
Изчакването болката да отшуми, самостоятелното шофиране до болница или опитите за лечение по съвети от интернет могат да забавят медицинската помощ. Екипът на спешна помощ може да започне оценка и лечение още при пристигането, както и да реагира при внезапно влошаване по време на транспортирането. Американската сърдечна асоциация препоръчва спешната помощ да бъде повикана веднага при симптоми на инфаркт.
Кои симптоми не трябва да се пренебрегват
Най-разпознаваемият признак е натиск, стягане, тежест или болка в центъра на гърдите. Дискомфортът може да продължи повече от няколко минути, да отшуми и да се появи отново. Той може да се разпространи към едната или двете ръце, гърба, шията, челюстта или стомаха.
Възможни са още задух, студена пот, гадене, замайване, необичайна умора или ускорен и неравномерен пулс. Инфарктът не винаги започва със силна и внезапна болка. При жените наред с дискомфорта в гърдите могат да се проявят задух, гадене, повръщане, слабост, болка в гърба или челюстта и необичайна умора.
Не шофирайте и не отлагайте заради аспирин
Самостоятелното шофиране е опасно, тъй като инфарктът може да доведе до внезапна загуба на съзнание или тежко нарушение на сърдечния ритъм. Линейката осигурява достъп до медицински специалисти по време на пътуването, докато личният автомобил не предлага такава възможност.
В определени случаи аспиринът може да бъде част от първата помощ, но той не е подходящ за всички. При алергия към медикамента или при изрично медицинско указание той да бъде избягван не трябва да се приема. Най-сигурният подход е да се следват указанията на диспечера, а приемът на аспирин в никакъв случай да не забавя обаждането на 112. Американската сърдечна асоциация посочва, че първо трябва да бъде потърсена спешна помощ, а решението за аспирин може да бъде дадено от медицинския оператор.
Предписани предварително лекарства за болка в гърдите трябва да се използват само според конкретните медицински указания. Те не заменят спешния преглед при съмнение за инфаркт.
Защо „кашличната реанимация“ не помага
Силната и принудителна кашлица, популяризирана в интернет като „сърдечна реанимация чрез кашляне“, не е препоръчителен начин за оцеляване при инфаркт. Американската сърдечна асоциация не подкрепя метода, тъй като той може да отклони вниманието от незабавното повикване на спешна помощ.
Инфарктът и сърдечният арест са различни състояния. При инфаркт кръвоснабдяването на част от сърдечния мускул е прекъснато, докато при сърдечен арест сърцето внезапно спира да изпомпва ефективно кръв и човекът губи съзнание. Инфарктът може да предизвика сърдечен арест, при който самостоятелната помощ вече не е надеждна. Затова ранното обаждане на 112 е решаващо.
Източник: bgnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Полезни съвети
07:37 04.11.2026
4 ПРАВИМ
07:38 04.11.2026
5 Йевроцентове
До коментар #1 от "Тази статия днес е за Тръмп, Путин":Ако пуснат статия за травматология, външни фрактури, хематоми и наритани мастии, е за вас.
Коментиран от #6, #16
07:40 04.11.2026
6 Възпалил си се
До коментар #5 от "Йевроцентове":като цupeй.
Сигурно е заради изборите в САЩ
Коментиран от #11
07:45 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ако звъннете
07:57 04.11.2026
10 Г. Георгиев
За България - звъниш на 112, след това на близките за сбогом, ако имаш време се изкъпваш да не натоварваш децата после и лягаш в покой, изчаквайки да отшуми болката завинаги!
Ако случайно сте живи след 90 минути, стягате се, качвате се в колата и газ към болницата.
Линейката ще пристигне приблизително когато вече сте приет в болницата!
Това за съжаление е действителността тук!
Т
Коментиран от #14
07:59 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 факт
До коментар #10 от "Г. Георгиев":Личи си, че не си живял в USA, но затова пък много американски сериали си гледал. В целия Запад здравеопазването е в критично състояние. Това се отнася включително за Австралия. Към момента на своевременна и квалифицирана здравна помощ могат да разчитат в Северна и Южна Корея, Куба и Русия, която до голяма степен запази системата "Семашко", от която България напълно се отрече. Медицина се прави не само с много пари, но и с любов и грижа към човешкото същество, което обяснява защо в условия на капитализъм здравеопазването е недостъпно за 90% от населението.
Коментиран от #15, #17
08:15 04.11.2026
15 МОНА ЛИСА
До коментар #14 от "факт":АЖСОЛЮТНО
ТОВА Е ТРИУМВИРАТ
ЗА ЛЮБОВ КЪМ ЧОВЕКА😀
ЕДНИТЕ ЩЕ СЕ НАПИЯТ ...
ДРУГИТЕ ЩЕ ТРИ ДЕНА ПАЧАНГА....
И ТРЕТИТЕ.. БЯЛ МАВЗОЛЕЙ И ЗНАЧКА
08:50 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 евисимаааката
До коментар #14 от "факт":там бе!
08:53 04.11.2026