Какво да направите при инфаркт, ако сте сами

При съмнение за инфаркт, докато сте сами, първата стъпка е незабавно обаждане на телефон 112. Не е необходимо човек да е сигурен в диагнозата, за да потърси спешна медицинска помощ. На диспечера трябва да бъдат съобщени симптомите и точното местоположение.

Изчакването болката да отшуми, самостоятелното шофиране до болница или опитите за лечение по съвети от интернет могат да забавят медицинската помощ. Екипът на спешна помощ може да започне оценка и лечение още при пристигането, както и да реагира при внезапно влошаване по време на транспортирането. Американската сърдечна асоциация препоръчва спешната помощ да бъде повикана веднага при симптоми на инфаркт.

Кои симптоми не трябва да се пренебрегват

Най-разпознаваемият признак е натиск, стягане, тежест или болка в центъра на гърдите. Дискомфортът може да продължи повече от няколко минути, да отшуми и да се появи отново. Той може да се разпространи към едната или двете ръце, гърба, шията, челюстта или стомаха.

Възможни са още задух, студена пот, гадене, замайване, необичайна умора или ускорен и неравномерен пулс. Инфарктът не винаги започва със силна и внезапна болка. При жените наред с дискомфорта в гърдите могат да се проявят задух, гадене, повръщане, слабост, болка в гърба или челюстта и необичайна умора.

Не шофирайте и не отлагайте заради аспирин

Самостоятелното шофиране е опасно, тъй като инфарктът може да доведе до внезапна загуба на съзнание или тежко нарушение на сърдечния ритъм. Линейката осигурява достъп до медицински специалисти по време на пътуването, докато личният автомобил не предлага такава възможност.

В определени случаи аспиринът може да бъде част от първата помощ, но той не е подходящ за всички. При алергия към медикамента или при изрично медицинско указание той да бъде избягван не трябва да се приема. Най-сигурният подход е да се следват указанията на диспечера, а приемът на аспирин в никакъв случай да не забавя обаждането на 112. Американската сърдечна асоциация посочва, че първо трябва да бъде потърсена спешна помощ, а решението за аспирин може да бъде дадено от медицинския оператор.

Предписани предварително лекарства за болка в гърдите трябва да се използват само според конкретните медицински указания. Те не заменят спешния преглед при съмнение за инфаркт.

Защо „кашличната реанимация“ не помага

Силната и принудителна кашлица, популяризирана в интернет като „сърдечна реанимация чрез кашляне“, не е препоръчителен начин за оцеляване при инфаркт. Американската сърдечна асоциация не подкрепя метода, тъй като той може да отклони вниманието от незабавното повикване на спешна помощ.

Инфарктът и сърдечният арест са различни състояния. При инфаркт кръвоснабдяването на част от сърдечния мускул е прекъснато, докато при сърдечен арест сърцето внезапно спира да изпомпва ефективно кръв и човекът губи съзнание. Инфарктът може да предизвика сърдечен арест, при който самостоятелната помощ вече не е надеждна. Затова ранното обаждане на 112 е решаващо.

Източник: bgnes.bg