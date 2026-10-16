Изварата не е „лек“ за сърцето: важен е етикетът

Изварата може да присъства в хранителен режим за сърдечно здраве, но няма доказателства, че ежедневната ѝ консумация сама по себе си понижава кръвното налягане, подобрява еластичността на кръвоносните съдове или предотвратява атеросклероза. Влиянието зависи най-вече от вида на продукта, размера на порцията и останалата част от менюто.

Американската кардиологична асоциация поставя акцент върху цялостния хранителен модел, а не върху отделна храна. „Фокусът трябва да бъде върху хранителните модели, а не върху отделни храни или хранителни вещества“, гласи обобщението на актуалните ѝ препоръки.

Какво осигурява една порция

Изварата е добър източник на белтъчини и съдържа калций, фосфор, витамин B12 и селен. Според данни, цитирани от Healthline, половин чаша нискомаслена извара, или около 113 грама, осигурява приблизително 14 грама белтъчини и 81 калории. В същата порция има и около 20% от дневната стойност за натрий.

Данните за хранителния състав, представени от Cleveland Clinic на базата на информация от Министерството на земеделието на САЩ, показват, че 100 грама извара с 2% масленост съдържат около 11 грама белтъчини, 103 милиграма калций, 148 милиграма фосфор и 120 милиграма калий. Количеството магнезий е сравнително малко. Затова изварата не може да се определи като изключително богат източник на калий и магнезий, както често се твърди.

Натрият е ключовият въпрос

При изварата за сърцето по-важен от рекламното определение „нискомаслена“ често е етикетът за сол и натрий. Различните марки се различават значително, защото към някои продукти се добавя повече сол. Американската кардиологична асоциация препоръчва дневният прием на натрий да не надхвърля 2300 милиграма, като оптималната цел за повечето възрастни е до 1500 милиграма. По-високият прием може да повиши кръвното налягане, особено при чувствителни към солта хора.

Нискомаслената извара може да е практичен избор, когато замества по-мазни сирена или преработени храни. Това обаче не означава, че тя автоматично намалява „лошия“ холестерол. Американската кардиологична асоциация посочва, че наситените мазнини повишават LDL холестерола и препоръчва да бъдат заменяни с ненаситени мазнини. При пълномаслените продукти количеството наситени мазнини е по-високо.

Какво показват изследванията

Систематичните прегледи на данните за млечните продукти и сърдечно-съдовия риск не дават еднозначен резултат. Някои наблюдателни проучвания свързват умерената консумация на сирене с неутрален или по-нисък риск, но тези изследвания не доказват причинно-следствена връзка и не са специфични за изварата. Няма клинично доказателство, че изварата възстановява еластичността на кръвоносните съдове или предпазва от атеросклероза.

Практичният извод е изварата да се избира според съдържанието на натрий и наситени мазнини и да се вписва в меню с повече зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и източници на ненаситени мазнини. При високо кръвно налягане или бъбречно заболяване решаващи са общият прием на натрий и индивидуалните медицински препоръки, а не една конкретна храна.

Източници: healthline.com, health.clevelandclinic.org