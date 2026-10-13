Късното хранене носи по-голям риск за черния дроб

Храненето след вечеря или непосредствено преди сън е свързано с 20–30% по-висок риск от стеатотична чернодробна болест и цироза. Това показва анализ на данни за почти 200 000 души, извършен от учени от Университета по здраве и наука на Орегон.

Стеатотичната чернодробна болест, позната и като мастен черен дроб, се характеризира с натрупване на мазнини в чернодробните клетки. Изследването е публикувано в списание Clinical Gastroenterology and Hepatology и разглежда връзката между часа на хранене и риска от чернодробни заболявания.

Данните са събрани в три дългосрочни проучвания

Изследователите са използвали информация от три големи американски кохорти – две проучвания сред медицински сестри и едно сред здравни специалисти. Участниците са предоставяли сами данни за храненето и начина си на живот, след което учените са сравнили хранителните навици с регистрирани случаи на стеатотична чернодробна болест и цироза.

Водещият автор Робърт Вилечански, хепатолог в Университета по здраве и наука на Орегон, обяснява, че времето на хранене може да има значение независимо от състава на менюто. „Черният дроб е тясно свързан с циркадните ритми“, казва той.

Според съавтора Андрю Макхил, специалист по съня и циркадните ритми, храненето през нощта може да наруши естествения биологичен часовник. Това от своя страна може да затрудни обработката на храната и да се свърже с метаболитни проблеми, включително затлъстяване и диабет.

Резултатите не доказват пряка причина

Авторите подчертават, че проучването е наблюдателно. То показва статистическа връзка между късното хранене и чернодробните заболявания, но не доказва, че храненето преди сън само по себе си причинява стеатоза или цироза. Допълнително ограничение е, че информацията за хранителните навици е съобщавана от самите участници.

Изследователите отбелязват и че само малка част от хората със стеатотична чернодробна болест развиват тежки усложнения като цироза. Затова резултатите не могат да се използват като индивидуална диагноза или като самостоятелна медицинска препоръка.

Екипът подготвя следващо клинично изследване, при което хранителното поведение ще бъде проследявано директно. Целта е да се установи дали по-ранното хранене действително води до подобрение на показателите при хора с мастен черен дроб. Според учените са необходими по-големи и по-продължителни проучвания, преди часът на хранене да бъде включен в конкретни медицински препоръки.

Източници: medicaleconomics.com