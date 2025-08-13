Новини
Гастроенеролог отчете тревожна тенденция: все повече заболявания на черния дроб сред младите

13 Август, 2025 16:58

Нарастват случаите на чернодробна недостатъчност сред хора на възраст между 25 и 35 години

Гастроенеролог отчете тревожна тенденция: все повече заболявания на черния дроб сред младите - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Гастроентерологът д-р Джоузеф Салхаб предупреди за тревожна тенденция – нарастване на случаите на чернодробна недостатъчност в световен мащаб сред хора на възраст между 25 и 35 години, възрастова група, която обичайно не се свързва с напреднало чернодробно заболяване.

В публикация в Instagram той призова за активна профилактика, включително ограничаване на токсините и редовни медицински прегледи, за да се предотврати прогресирането на уврежданията.

По думите му основната причина за тази промяна е употребата на алкохол, която може да доведе до необратима цироза, често изискваща чернодробна трансплантация – процедура, затруднена от недостига на донорски органи. „Обикновено заболяванията на черния дроб и алкохолната цироза се срещат при по-възрастни пациенти. Сега ги наблюдаваме все по-често при млади хора. Когато се стигне до цироза, почти невъзможно е да се обърне процесът и в повечето случаи се налага трансплантация“, посочи д-р Салхаб.

Той препоръча внимателен контрол върху приема на вещества, които могат да увредят черния дроб, и ежегодно или двукратно годишно изследване на неговата функция, за да се откриват и лекуват навреме ранните увреждания.


