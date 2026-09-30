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Как се възстановява организмът след прекомерна употреба на алкохол
  Тема: Съветите на специалиста

Как се възстановява организмът след прекомерна употреба на алкохол

30 Септември, 2026 17:23, обновена 30 Септември, 2026 17:28 930 4

  • алкохол-
  • черен дроб-
  • цироза-
  • алкохолна зависимост-
  • здраве

Спирането на алкохола може да помогне на черния дроб да се възстанови, но напредналите увреждания не винаги са обратими. Лекарите предупреждават и за риска от рязко спиране при редовно тежко пиене.

Как се възстановява организмът след прекомерна употреба на алкохол - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Организмът може да се възстанови от част от вредите, причинени от алкохола, но това зависи от продължителността и количеството на употребата, както и от вече настъпилите увреждания. Най-важната стъпка е ограничаването или пълното спиране на алкохола, особено при установено заболяване на черния дроб.

Над 16 милиона възрастни във Великобритания продължават да пият по начин, който създава риск за здравето. Ричард Пайпър, главен изпълнителен директор на Alcohol Change UK, предупреждава, че дори една напитка дневно може да доведе до надхвърляне на границата от 14 единици седмично, която се използва като ориентир за нискорискова употреба.

„Дори ако през седмицата пием малко или никакъв алкохол, компенсирането през уикенда е рисковано“, казва Пайпър.

Кога увреждането може да се подобри

Алкохолът се обработва основно от черния дроб и редовната му употреба може да доведе до натрупване на мазнини, възпаление и постепенно образуване на белези. Според Националната здравна служба на Великобритания мастният черен дроб често може да се възстанови, ако човек спре да пие. При алкохолен хепатит част от уврежданията също може да се подобри, но възстановяването не е гарантирано.

При цироза картината е различна. Напредналото образуване на белези обикновено не може да бъде обърнато, но спирането на алкохола може да предотврати допълнително увреждане и да намали риска от тежки усложнения. Алкохолът може да засегне и други органи, включително мозъка, панкреаса, сърдечно-съдовата система и храносмилателния тракт, посочва Националният институт за злоупотребата с алкохол и алкохолизма в САЩ.

Рискът от пиене на големи количества наведнъж

Проблемът не е само в общото количество за седмица. Бързото и тежко пиене натоварва черния дроб и създава непосредствени рискове за здравето. За препиване се приема приемът на повече от осем единици алкохол при мъжете и повече от шест единици при жените за един повод. Това е приблизително четири халби бира за мъжете и четири чаши вино за жените.

Пайпър отбелязва, че организмът реагира особено остро, когато голямо количество алкохол бъде прието за кратко време. Така се увеличават рисковете от инциденти и остри здравословни проблеми, дори човек да не пие всеки ден.

Рязкото спиране също може да бъде опасно

Националната здравна служба на Великобритания предупреждава, че при редовна тежка употреба внезапното спиране на алкохола може да предизвика опасни симптоми на абстиненция. Затова хората, които пият значителни количества всеки ден или имат зависимост, не трябва да предприемат рязка промяна без медицинска преценка.

Възстановяването не означава автоматично заличаване на всички последици. При по-ранни стадии на алкохолно увреждане подобрението може да бъде значително, докато при цироза целта е най-вече да се спре прогресирането на заболяването и да се ограничи рискът от допълнителни усложнения.

Източници: Ай нюз


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Никога

    5 1 Отговор
    Не спирайте алкохола резко! Дори и да не ви се пие - треснете две ракии! Няма да мрете заради елементарна липса на алкохол в организма я!

    17:32 30.09.2026

  • 3 Доживяхме

    2 1 Отговор
    да дойде време да ядеш и пиеш и да си носиш новите дрехи !

    17:54 30.09.2026

  • 4 МП4

    3 0 Отговор
    Рязкото спиране на алкохола води до инсулт.

    18:27 30.09.2026