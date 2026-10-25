Храненето късно вечер повишава риска от мастен черен дроб и цироза

Късното хранене е свързано с по-висок риск от метаболитно свързано мастно чернодробно заболяване и цироза, показва анализ на данни от 199 155 души. Резултатите са публикувани в списанието Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Изследването обхваща участници от три дългосрочни американски здравни проучвания – Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study II и Health Professionals Follow-up Study. Средната възраст на хората в анализа е 59 години, а проследяването е продължило средно 16 години.

По-висок риск при хранене след вечеря

Късното хранене е определено като прием на храна след вечеря или след обичайното време за лягане. При хората, които са съобщили такъв навик, рискът от цироза е бил с 28% по-висок в сравнение с участниците, които не са се хранили късно. Рискът от метаболитно свързано мастно чернодробно заболяване е бил с 36% по-висок.

Метаболитно свързаното мастно чернодробно заболяване се характеризира с натрупване на мазнини в черния дроб. При част от пациентите то може да бъде последвано от възпаление, образуване на белези и развитие на цироза.

В анализа са отчетени редица фактори, сред които възраст, телесно тегло, дневен калориен прием, диабет, нарушения в липидния профил, тютюнопушене, физическа активност, употреба на алкохол и качество на храненето. Връзката между късното хранене и чернодробните заболявания се е запазила и след включването им в статистическия модел.

Авторите подчертават, че проучването е наблюдателно. Хранителните навици са съобщавани от самите участници, а резултатите показват връзка между две явления, но не доказват, че късното хранене само по себе си причинява мастно чернодробно заболяване или цироза.

Според водещия автор Робърт Уилечански, хепатолог в Орегонския здравен и научен университет, „ограничаването на калорийния прием до няколко часа преди лягане може да е полезно“. Той отбелязва, че малка част от хората с мастно чернодробно заболяване развиват тежки усложнения като цироза.

Изследователите предполагат, че възможно обяснение е нарушаването на циркадния ритъм – вътрешния биологичен часовник, който регулира съня, бодърстването и част от метаболитните процеси. Черният дроб също следва дневен ритъм, поради което храненето през нощта може да влияе върху начина, по който организмът преработва храната.

Екипът подготвя клинично проучване, което ще проследи директно хранителното поведение и ще провери дали по-ранното хранене води до промени в медицинските показатели при хора с мастно чернодробно заболяване. Тези данни ще са необходими, за да се установи дали промяната в часа на хранене може да има самостоятелен ефект върху състоянието на черния дроб.