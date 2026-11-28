Промените в теглото през годините може да са свързани с начина, по който старее мозъкът. Това показва анализ на данни за 8252 когнитивно здрави хора над 50 години, проследявани в продължение на период, обхващащ 24 години. Средната възраст на участниците в началото е 59 години, а 58,2% от тях са жени.

Екипът на Университета на Джорджия е използвал данни от Health and Retirement Study за периода 1996–2020 г. Средният период на наблюдение на един участник е 17,5 години. Изследователите са сравнили натрупаните стойности на индекса на телесна маса с резултатите от тестове за памет, обща когнитивна функция и изпълнителни способности.

Най-силната връзка се появява около осмата година

По-високият кумулативен ИТМ е свързан с по-бърз спад на паметта и изпълнителните функции. Към последните спадат уменията за планиране, концентрация, вземане на решения и регулиране на емоциите. Най-силната връзка между натрупаното телесно тегло и когнитивния спад е отчетена около осмата година от проследяването.

Ефектът е бил по-изразен при хората на 65 и повече години. В съобщението за изследването Университетът на Джорджия посочва, че всяко увеличение на ИТМ е свързано с по-бързо влошаване на мозъчните показатели. В същото време участниците, които са успели да контролират теглото си, са показали по-бавен когнитивен спад само две години по-късно.

„Ако хората успеят да контролират теглото си, могат значително да забавят темпа на когнитивния спад само за две години“, казва Суганг Сонг, водещ автор на проучването и доцент в Колежа по обществено здраве на Университета на Джорджия.

Авторите подчертават, че изследването е наблюдателно. То установява статистическа връзка между по-високия ИТМ и когнитивния спад, но не доказва, че наддаването на тегло само по себе си причинява промените в паметта или мисловните способности.

Сред възможните обяснения са хроничното възпаление, инсулиновата резистентност и нарушеният кръвоток към мозъка. Тези процеси вече са свързвани с когнитивни нарушения, болестта на Алцхаймер и други форми на деменция, но конкретният механизъм в настоящото проучване остава неустановен.

Самият ИТМ също има ограничения. Той се изчислява според ръста и теглото, но не различава мастната от мускулната тъкан и не показва къде е натрупана мазнината. Освен това част от данните за теглото са самоотчетени, което може да повлияе на точността.

Изследването е публикувано в списание Journal of Neurology. Резултатите допълват предишни наблюдения, че метаболитното здраве и дългосрочните промени в теглото са свързани не само със сърдечносъдовия риск и диабета тип 2, но и с когнитивното стареене.