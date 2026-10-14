Български щам от Стара планина стигна до Антарктида

От извор в Стара планина до Антарктида – такъв е пътят на щама Lactobacillus bulgaricus DWJ1, представен в нов епизод на NOVA LAB ГРИЖА. Гост на водещата Даниела Пехливанова е д-р Даниела Петрова – доктор на медицинските науки, клиничен токсиколог и изобретател.

В разговора тя разказва за връзката между микробиома и човешкото здраве. По думите ѝ в организма живеят около 3 килограма бактерии, като значителна част от тях се намират в дебелото черво. Петрова определя чревната среда като важен фактор за имунитета, съня и психичното състояние.

Щамът DWJ1 е изолиран от планински извор

Екипът на д-р Петрова открива щама DWJ1 в извор в Стара планина. Според представената информация това е първият щам Lactobacillus bulgaricus, изведен по воден произход. За него е признат американски патент.

Петрова обяснява, че за разлика от някои други микроорганизми Lactobacillus bulgaricus не се задържа постоянно в организма и трябва да се приема отвън. Тя свързва бактерията с традиционната консумация на българско кисело мляко и с интереса към дълголетието на българите, проявен още от руския учен и Нобелов лауреат Иля Мечников.

Твърдения за влияние върху стреса и съня

В епизода д-р Петрова използва понятието „психобиотик“ за пробиотични щамове, които според нея могат да участват във взаимодействието между червата, нервната система и психиката. Тя твърди, че подобни микроорганизми влияят върху усвояването на витамини от група B и минерали като магнезий и цинк, както и върху хормоните, свързани със стреса и настроението.

По думите ѝ американско изследване с българско участие е наблюдавало по-ниска агресивност, по-добра социална адаптация и по-добър физиологичен сън при мишки, приемали Lactobacillus bulgaricus. Екипът ѝ е изследвал щама DWJ1 и при пациенти с пост-COVID синдром, като е отчел подобрение в настроението и съня.

Щамът е бил включен и в работата на три последователни български антарктически мисии. „Моряците, приемащи DWJ1, имат почти нулеви нива на стрес, много подобрен физиологичен сън и нормално ниво на кортизола“, казва д-р Петрова в епизода.

Споменат е и потенциален антитуморен ефект

В разговора се обсъждат и данни за възможно влияние на Lactobacillus bulgaricus върху имунния отговор и туморния растеж. Д-р Петрова посочва изследвания, проведени в Индия с щама DWJ1, за които твърди, че показват намаляване на туморния растеж и образуването на туморни клетки.

Като общи препоръки тя посочва хранене с по-малко преработени продукти, избор на чисти и регионални храни и умерено движение. „Всеки ден да приемаме този дар от Бога, който имаме ние – Lactobacillus bulgaricus“, казва д-р Петрова в края на разговора.

Източници: dariknews.bg, nova.bg