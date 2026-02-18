Новини
Птичи грип върлува на Антарктида, застрашавайки цялата птича популация

18 Февруари, 2026 17:59 1 001 6

  • птичи грип-
  • антарктида-
  • риск-
  • застрашени видове-
  • пингвини

Антарктическите видове птици са заплашени от изчезване, ако вирусът продължава да се разпространява

Птичи грип върлува на Антарктида, застрашавайки цялата птича популация - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Вирусът на птичия грип се разпространява в Антарктида и застрашава фауната на ледения континент, предупреждава чилийският учен Виктор Нейра, цитиран от АФП.

Особено опасен вариант на птичия грип е открит през април 2024 г. от Нейра и неговия екип при пет морелетника - морски птици, които се срещат предимно в полярните райони. Откритието е публикувано в сп. Frontiers in Veterinary Science, предава БТА.

"Тази болест може да убие 100 процента от птиците за кратко време", казва Виктор Нейра, който изучава птичия грип в Антарктида от около 10 години.

Откакто е открит, вирусът продължава да се разпространява сред други местни антарктически видове, като случаи на зараза са потвърдени по цялото 900-километрово западно крайбрежие, изследвано от учените.

"Вирусът се е разпространил изцяло в антарктическия регион, където имаме възможност да провеждаме изследвания", казва още Виктор Нейра.

По време на последната експедиция през лятото в Южното полукълбо са потвърдени нови случаи при около 10 вида, сред които антарктически корморани, доминикански чайки, пингвини на Адели или папуански (субантарктически) пингвини, както и антарктически морски котки.

Въпреки че за засегнатите видове има "най-ниска степен на риска от изчезване" според Международния съюз за опазване на природата (IUCN), Нейра посочва, че антарктическите видове като цяло са редки в световен мащаб. Популациите на антарктическия корморан или антарктическия морелетник се оценяват на едва 20 000 екземпляра.

Ако вирусът продължи да се разпространява, всеки вид, ако бъде сериозно засегнат, може да се окаже застрашен от изчезване, предупреждава Виктор Нейра. През 2023 г. птичият грип е убил около 1300 Хумболтови пингвина, или близо 10 процента от популацията в Чили.

От 2021 г. глобална вълна от птичи грип засяга милиони диви птици и бозайници в Америка, Азия и Европа заради тяхната миграция по целия свят.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виновниците са ясни

    9 1 Отговор
    Хората мъкнат всякакви зарази навсякъде.

    Коментиран от #2

    18:02 18.02.2026

  • 2 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "виновниците са ясни":

    Алкохолната дружинка на Пимпирев ....влачат се секви отрепки и боклуци !!!

    18:11 18.02.2026

  • 3 хаха

    4 0 Отговор
    Явно е от генно модифицираните гъски от американските лаборатории в Украйна...

    Нали така бе кухоглави копеещи се кроманьонци от Блатото?
    хахаха

    19:14 18.02.2026

  • 4 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Да не чуе Урсула ,че ще иде да ваксинира и горките пингвинчета и ще им сложи намордници

    19:19 18.02.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Ей, да не чуе БАБХ, току виж избили всички пингвини и карантина на Антарктида.

    00:29 19.02.2026

  • 6 Природозащитник

    1 0 Отговор
    ПингУините кихат ли, кихат, кашлят, пръцкат! Пимпир ефенди да им изпише някакъв илач против птичи грип!

    01:02 19.02.2026