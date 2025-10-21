Първо правило за здрави черва според лекар: Без ненужен прием на антибиотици!

Здравето на червата е ключът към цялостното ни благополучие, а според известния лекар и телевизионен водещ д-р Александър Мясников, първата и най-важна стъпка към поддържането му е да се въздържаме от безразборна употреба на антибиотици.

В свое изказване пред руската телевизия „Россия 1“, специалистът подчерта, че неразумният прием на тези медикаменти може да нанесе сериозни щети на чревната микрофлора.

„Антибиотиците не бива да се приемат без основателна причина“, категоричен е д-р Мясников. Той обяснява, че полезните бактерии в червата играят съществена роля за имунитета, храносмилането и дори психическото здраве.

Нарушаването на този деликатен баланс, особено в ранна детска възраст, може да доведе до редица здравословни проблеми.

„Ако на дете под една година се дадат антибиотици без нужда, това може да отключи астма, алергии и да отслаби имунната система“, предупреждава експертът. Той апелира към родителите и лекарите да бъдат особено внимателни и да не прибягват до антибиотично лечение при леки или вирусни инфекции, където то е неефективно.

Д-р Мясников напомня, че отговорното отношение към антибиотиците е първата стъпка към здрави черва и силен организъм. Погрижете се за себе си и своите близки – избирайте разумно и се консултирайте със специалист при всяко съмнение.