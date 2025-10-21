Новини
Първо правило за здрави черва според лекар: Без ненужен прием на антибиотици!

21 Октомври, 2025 08:30 911 3

  • здраве-
  • черва-
  • антибиотици-
  • микробиом-
  • александър мясников

Според Александър Мясников антибиотиците могат да имат вредно въздействие върху чревния микробиом

Първо правило за здрави черва според лекар: Без ненужен прием на антибиотици! - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Здравето на червата е ключът към цялостното ни благополучие, а според известния лекар и телевизионен водещ д-р Александър Мясников, първата и най-важна стъпка към поддържането му е да се въздържаме от безразборна употреба на антибиотици.

В свое изказване пред руската телевизия „Россия 1“, специалистът подчерта, че неразумният прием на тези медикаменти може да нанесе сериозни щети на чревната микрофлора.

„Антибиотиците не бива да се приемат без основателна причина“, категоричен е д-р Мясников. Той обяснява, че полезните бактерии в червата играят съществена роля за имунитета, храносмилането и дори психическото здраве.

Нарушаването на този деликатен баланс, особено в ранна детска възраст, може да доведе до редица здравословни проблеми.

„Ако на дете под една година се дадат антибиотици без нужда, това може да отключи астма, алергии и да отслаби имунната система“, предупреждава експертът. Той апелира към родителите и лекарите да бъдат особено внимателни и да не прибягват до антибиотично лечение при леки или вирусни инфекции, където то е неефективно.

Д-р Мясников напомня, че отговорното отношение към антибиотиците е първата стъпка към здрави черва и силен организъм. Погрижете се за себе си и своите близки – избирайте разумно и се консултирайте със специалист при всяко съмнение.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Ако сте за антибиотици , друго няма да ви излекува! Само че новата стратегия на бялата мафия е първо да ви обере порядъчно с безмислено лечение , и тогава да ви изпише антибиотици. Защото те лекуват бързо и от тях не се печели много !!!

    Коментиран от #2

    08:33 21.10.2025

  • 2 ДАЖЕ ЗАРАДИ ЗАКЪСНЯЛО ЛЕЧЕНИЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    С АНТИБИОТИК НЕ САМО СЕ СТИГА ДО ВЛОШАВАНР НО И ДО РИТАНЕ НА КАМБАНАТА..

    08:37 21.10.2025

  • 3 Венче, тук не е Русия

    1 4 Отговор
    Не само политически, ами и хранително. Тук сме на друга диета и пием лекарства по-рядко. Имаме естествени пробиотици. Средната продължителност на живота е с 6 години по-висока, отколкото в цитираната държава. В Гърция са още по-добре. Няма нужда да взимаме съвети от Русия как се живее.

    08:46 21.10.2025