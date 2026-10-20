Предлагат 1550 евро за лекарите специализанти по държавна поръчка

Предлага се възнаграждение от 1550 евро за лекарите специализанти по държавна поръчка. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти преди участието си във форум, посветен на демографията.
Изказването ѝ идва на фона на планиран протест на младите лекари. Ивкова заяви, че е в диалог с тях още от началото на мандата си и дори им е предоставила личния си мобилен номер.„Уважавам тяхното право на протест, все пак живеем в демократична държава, имат справедливи искания, които ще бъдат изпълнени“, заяви Катя Ивкова.
Министърът каза, че се работи по увеличаването на възнагражденията на младите лекари. Тя изрази надежда енергията им да не бъде използвана за политически цели.„Моят ангажимент е към тяхното бъдеще, а не към нечия политическа кампания“, посочи Ивкова.
Порталът за специализанти чака нормативна промяна
По отношение на портала за обяви за специализанти в здравеопазването министърът обясни, че системата работи технически. За да заработи напълно, обаче, е необходима нормативна промяна.
Ивкова не посочи срок за приемането на необходимите промени. От изявлението ѝ става ясно, че увеличението на възнагражденията и пълното въвеждане на портала остават свързани с последващи действия на институциите.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
22:12 20.10.2026
2 Дзак
22:12 20.10.2026
3 1550 евро
Коментиран от #5
22:13 20.10.2026
4 1488
22:16 20.10.2026
5 Кое
До коментар #3 от "1550 евро":Му е доброто, при тези цени на всичко?
Коментиран от #6
22:19 20.10.2026
6 Специализантът
До коментар #5 от "Кое":е недоказал се лекар.
Коментиран от #7
22:21 20.10.2026
7 Но е
До коментар #6 от "Специализантът":Работещ лекар!
Не лежи на социални!
Коментиран от #8
22:23 20.10.2026
8 Специализантът
До коментар #7 от "Но е":е студент, завършил медицина който върви в колона с другите като него. Най често опашка на някой лекар или медицинска сестра в отделението.
Коментиран от #9
22:27 20.10.2026
9 Ами
До коментар #8 от "Специализантът":Нали това казвам! Работи и учи едновременно! Тези които само вървят, са студенти, не специализанти!
22:30 20.10.2026
10 Край
22:45 20.10.2026