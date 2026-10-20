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Предлагат 1550 евро за лекарите специализанти по държавна поръчка

Предлагат 1550 евро за лекарите специализанти по държавна поръчка

20 Октомври, 2026 22:09 472 10

  • лекари специализанти-
  • възнаграждения-
  • катя ивкова-
  • здравеопазване-
  • млади лекари

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че исканията на младите лекари ще бъдат изпълнени. Порталът за обяви за специализанти работи технически, но е нужна нормативна промяна

Предлагат 1550 евро за лекарите специализанти по държавна поръчка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предлага се възнаграждение от 1550 евро за лекарите специализанти по държавна поръчка. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти преди участието си във форум, посветен на демографията.

Изказването ѝ идва на фона на планиран протест на младите лекари. Ивкова заяви, че е в диалог с тях още от началото на мандата си и дори им е предоставила личния си мобилен номер.

„Уважавам тяхното право на протест, все пак живеем в демократична държава, имат справедливи искания, които ще бъдат изпълнени“, заяви Катя Ивкова.

Министърът каза, че се работи по увеличаването на възнагражденията на младите лекари. Тя изрази надежда енергията им да не бъде използвана за политически цели.

„Моят ангажимент е към тяхното бъдеще, а не към нечия политическа кампания“, посочи Ивкова.

Порталът за специализанти чака нормативна промяна

По отношение на портала за обяви за специализанти в здравеопазването министърът обясни, че системата работи технически. За да заработи напълно, обаче, е необходима нормативна промяна.

Ивкова не посочи срок за приемането на необходимите промени. От изявлението ѝ става ясно, че увеличението на възнагражденията и пълното въвеждане на портала остават свързани с последващи действия на институциите.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    1 3 Отговор
    Лицето не но крк та са хубави ...

    22:12 20.10.2026

  • 2 Дзак

    5 0 Отговор
    Тихо и скромно си върши работата. И заслужено я поканиха на срещи в ООН!

    22:12 20.10.2026

  • 3 1550 евро

    4 2 Отговор
    За дипломиран студент. Никак не е зле:)

    Коментиран от #5

    22:13 20.10.2026

  • 4 1488

    2 1 Отговор
    славчинциту дава 500 (лева) и то без осигуровките (демек 350 чисти)

    22:16 20.10.2026

  • 5 Кое

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "1550 евро":

    Му е доброто, при тези цени на всичко?

    Коментиран от #6

    22:19 20.10.2026

  • 6 Специализантът

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кое":

    е недоказал се лекар.

    Коментиран от #7

    22:21 20.10.2026

  • 7 Но е

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Специализантът":

    Работещ лекар!
    Не лежи на социални!

    Коментиран от #8

    22:23 20.10.2026

  • 8 Специализантът

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Но е":

    е студент, завършил медицина който върви в колона с другите като него. Най често опашка на някой лекар или медицинска сестра в отделението.

    Коментиран от #9

    22:27 20.10.2026

  • 9 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Специализантът":

    Нали това казвам! Работи и учи едновременно! Тези които само вървят, са студенти, не специализанти!

    22:30 20.10.2026

  • 10 Край

    0 0 Отговор
    Това на холограма на Майкъл Джексън ли е

    22:45 20.10.2026