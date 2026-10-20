Предлагат 1550 евро за лекарите специализанти по държавна поръчка

Предлага се възнаграждение от 1550 евро за лекарите специализанти по държавна поръчка. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти преди участието си във форум, посветен на демографията.

Изказването ѝ идва на фона на планиран протест на младите лекари. Ивкова заяви, че е в диалог с тях още от началото на мандата си и дори им е предоставила личния си мобилен номер.

„Уважавам тяхното право на протест, все пак живеем в демократична държава, имат справедливи искания, които ще бъдат изпълнени“, заяви Катя Ивкова.

Министърът каза, че се работи по увеличаването на възнагражденията на младите лекари. Тя изрази надежда енергията им да не бъде използвана за политически цели.

Порталът за специализанти чака нормативна промяна

„Моят ангажимент е към тяхното бъдеще, а не към нечия политическа кампания“, посочи Ивкова.

По отношение на портала за обяви за специализанти в здравеопазването министърът обясни, че системата работи технически. За да заработи напълно, обаче, е необходима нормативна промяна.

Ивкова не посочи срок за приемането на необходимите промени. От изявлението ѝ става ясно, че увеличението на възнагражденията и пълното въвеждане на портала остават свързани с последващи действия на институциите.

Източници: bta.bg