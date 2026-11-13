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Над 115 000 души в България живеят с деменция

Над 115 000 души в България живеят с деменция

13 Ноември, 2026 07:44 152 9

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Около 55% от засегнатите разчитат на грижи от близките си, а във Варна 47 души чакат за място в резидентна услуга

Над 115 000 души в България живеят с деменция - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 115 201 души в България живеят с деменция, или 1,72% от населението, показва оценката на Alzheimer Europe за 2025 г. Данните са част от европейски доклад, който използва възрастови групи и демографски прогнози на ООН. Според информацията, цитирана от БНТ, 55% от засегнатите получават грижи у дома от членове на семейството, а едва 7% са настанени в специализирани заведения.

Недостигът на места се усеща остро и във Варна. В центъра за резидентна грижа могат да бъдат настанени 15 души, докато 47 чакат за 24-часова услуга, която включва и медицинска грижа. „За резидентната услуга, която е 24-часова грижа, която включва и медицинска грижа, има 47 човека, които чакат. В Дневния център няма чакащи“, заяви заместник-кметът на Варна Снежана Апостолова.

Близо година чакане за семейство от Варна

Майката на Миглена Ангелова е с тежка форма на деменция. Преди около три години състоянието ѝ се влошава и жената спира да разпознава дъщеря си. „Майка ми не ме познаваше. Бъркаше ме с майка си, със сестра си, с жената, която се грижи за нея, с медицинската сестра“, разказва Ангелова.

Първоначално тя записва майка си в общинския Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция. След близо година чакане възрастната жена е приета в друг център, където получава денонощна грижа.

По думите на Ангелова след шест месеца престой майка ѝ отново започва да я разпознава. „След 6 месеца престой тя ме познава. Намалиха лекарствата, които са за деменцията. Дават ги само при нужда“, казва тя, описвайки личния си опит с грижите в центъра.

Грижи, насочени към ежедневните умения

Във варненската услуга се използват арттерапия, игрова терапия и музикална терапия. Потребителите участват в разходки, пазаруване, приготвяне на храна и други дейности от ежедневието.

„Идеята е да се наблегне не на това, което им липсва, а да се използват техните способности, които те имат и да се развиват“, заяви Снежана Апостолова.

За семействата, чиито близки остават в списъците на чакащите, грижата често остава изцяло домашна. Част от тях наемат болногледачи, което увеличава финансовото натоварване. Според Alzheimer Europe България все още няма национална стратегия за деменцията, а сред посочваните нужди са повече дневни и резидентни услуги, ранна диагностика и подкрепа за близките.

Източници: bntnews.bg


Варна / България
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