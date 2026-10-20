Отново липсва лекарство за рак на гърдата в аптеките

Жени с рак на гърдата отново не намират в аптеките лекарството Реселиго, което се използва като хормонална поддържаща терапия. Пациентски сигнали идват, въпреки че вносителят е съобщил за доставка на 8000 дози на 16 октомври.

Ралица Попова е потърсила медикамента в над 50 аптеки. „В цяла София намерих една-единствена инжекция“, разказва тя пред bTV. По думите ѝ опаковката вече е била запазена за друг пациент, а прекъсването на терапията е недопустимо.

Доставките са започнали, но наличности няма навсякъде

От Министерството на здравеопазването съобщават, че между 16 и 20 октомври над 4000 опаковки са разпределени към петима търговци на едро. Оттам доставките към аптеките са започнали поетапно.

Министерството уточнява, че процесът на снабдяване се възстановява, но това не означава, че лекарството е налично във всяка отделна аптека. Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов обяснява, че освобождаването на партидите и разпределението им не се извършват едновременно навсякъде.

11 противотуморни медикамента са в списъка с недостиг

„За да не го чувстват пациентите, трябва да има регулярни доставки“, казва Николай Костов.

Справка на bTV в списъка с уведомления на Изпълнителната агенция по лекарствата показва, че медикаментите за онкологично лечение са сред тези с най-много временни или постоянни прекъсвания на продажбите от началото на годината.

Актуалните данни от системата СЕСПА сочат недостиг на 46 медикамента, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Единадесет от тях са предназначени за противотуморно лечение.

Реселиго беше включен в Позитивния лекарствен списък през лятото на мястото на друг медикамент – Золадекс. Според председателя на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания Евгения Александрова при изтеглянето на основен препарат трябва незабавно да бъде осигурен надежден заместител.

Проблемът не се ограничава само до терапиите за рак на гърдата. От здравното министерство съобщават и за липса на хормонален препарат за лечение на рак на простата, като доставка се очаква в края на октомври или началото на ноември.

Източници: btvnovinite.bg