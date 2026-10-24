Първи случаи на грип А у нас, очакват се ваксини

Първите случаи на грип А вече са регистрирани в България. За последните три седмици са установени общо четири случая на грип – три от тип А и един от тип Б.

В някои от големите градове през последната седмица се отчита спад на острите респираторни заболявания, вероятно заради по-топлото време. Въпреки това пред кабинетите на общопрактикуващите лекари продължават да търсят помощ много деца и възрастни.

По-малко случаи в Бургас

В област Бургас са регистрирани 185 случая през последната седмица при 243 през предходната. В медицински център в града родители водят деца със силна кашлица и хрема.

„През есента времето захладнява и хората се събират повече на закрито. Това благоприятства разпространението на респираторните инфекции, предавани по въздушно-капков път“, посочи пулмологът д-р Жени Стоичкова.

Сред най-честите оплаквания са продължителна хрема, засилваща се кашлица, отпадналост и главоболие. „Има около 300 вируса, които могат да причинят подобни симптоми“, каза д-р Петко Желязков, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Бургас.

По данни на Регионалната здравна инспекция в Бургас пробите от две деца, изпратени за изследване за грип, са отрицателни.

Грипът започва внезапно

Медиците посочват, че грипът се отличава от много други вирусни инфекции с внезапното начало и тежките симптоми. В рамките на часове могат да се появят висока температура, втрисане, силна отпадналост, главоболие и болки в очите и гърлото. Кашлицата може да се развие по-късно, а през първите дни болният често трудно става от леглото.

Лекарите предупреждават, че усложненията могат да засегнат не само дихателната система. „През първите три дни от грипа рискът от инфаркт на миокарда се увеличава осем пъти, а рискът от инсулт – пет до шест пъти“, заяви д-р Желязков.

Първите ваксини са доставени

Министерството на здравеопазването съобщи, че в страната вече са пристигнали първите 150 000 дози противогрипни ваксини по националните програми за деца и възрастни. Предстои те да бъдат разпределени до кабинетите на общопрактикуващите лекари.

В аптеките все още се очакват доставки. Фармацевти съобщават за интерес и предварителни записвания, но към момента няма конкретен срок, в който ваксините ще бъдат налични.