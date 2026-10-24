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Първи случаи на грип А у нас, очакват се ваксини
  Тема: Съветите на специалиста

Първи случаи на грип А у нас, очакват се ваксини

24 Октомври, 2026 09:58 491 21

  • грип а-
  • грип б-
  • противогрипни ваксини-
  • бургас-
  • респираторни инфекции

За последните три седмици са установени три случая на грип А и един на грип Б. В Бургас заболеваемостта намалява, но лекарите предупреждават за възможни усложнения

Първи случаи на грип А у нас, очакват се ваксини - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първите случаи на грип А вече са регистрирани в България. За последните три седмици са установени общо четири случая на грип – три от тип А и един от тип Б.

В някои от големите градове през последната седмица се отчита спад на острите респираторни заболявания, вероятно заради по-топлото време. Въпреки това пред кабинетите на общопрактикуващите лекари продължават да търсят помощ много деца и възрастни.

По-малко случаи в Бургас

В област Бургас са регистрирани 185 случая през последната седмица при 243 през предходната. В медицински център в града родители водят деца със силна кашлица и хрема.

„През есента времето захладнява и хората се събират повече на закрито. Това благоприятства разпространението на респираторните инфекции, предавани по въздушно-капков път“, посочи пулмологът д-р Жени Стоичкова.

Сред най-честите оплаквания са продължителна хрема, засилваща се кашлица, отпадналост и главоболие. „Има около 300 вируса, които могат да причинят подобни симптоми“, каза д-р Петко Желязков, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Бургас.

По данни на Регионалната здравна инспекция в Бургас пробите от две деца, изпратени за изследване за грип, са отрицателни.

Грипът започва внезапно

Медиците посочват, че грипът се отличава от много други вирусни инфекции с внезапното начало и тежките симптоми. В рамките на часове могат да се появят висока температура, втрисане, силна отпадналост, главоболие и болки в очите и гърлото. Кашлицата може да се развие по-късно, а през първите дни болният често трудно става от леглото.

Лекарите предупреждават, че усложненията могат да засегнат не само дихателната система. „През първите три дни от грипа рискът от инфаркт на миокарда се увеличава осем пъти, а рискът от инсулт – пет до шест пъти“, заяви д-р Желязков.

Първите ваксини са доставени

Министерството на здравеопазването съобщи, че в страната вече са пристигнали първите 150 000 дози противогрипни ваксини по националните програми за деца и възрастни. Предстои те да бъдат разпределени до кабинетите на общопрактикуващите лекари.

В аптеките все още се очакват доставки. Фармацевти съобщават за интерес и предварителни записвания, но към момента няма конкретен срок, в който ваксините ще бъдат налични.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    4 0 Отговор
    Къде спаха с тия ваксини до сега ? Трябваше отдавна да са в мрежата.

    Коментиран от #13

    10:04 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бедна ми бг...

    2 0 Отговор
    След като грипа мина през софия.вижте в метрото ..вече не кихат и кашлят ,идват ваксините и ще се докаже 99,99%тяхната ефикасност...

    10:26 24.10.2026

  • 7 Локдаун само за 2 седмици, временно за и

    0 0 Отговор
    Локдаун само за 2 седмици, временно за изглаждане на кривата на заразяването... БиоИнформационната хибридна война, известна като Ковид Пандемия, премина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това и контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на конкурентите им. САЩ разчитат на AI революцията, но китайските AI са по-печеливши.
    AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, нo ниво корпорация.
    Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Деградацията в ЕС ще се ускори с въвеждането на дигиталното евро заедно с данъка Въглеродна следа и по-парниковите метанови емисии засега отложени, поради стагнацията в ЕС до 2030 г.( с решение на ЕП от 22.10 26 г.), това е провал на ЕЦБ. Слава на другарката Урсула!!!

    10:26 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 АВС

    2 0 Отговор
    Разбира се -ваксини веднага .Дали не са като онези за КОВИД за изчистване на населението ?!

    10:31 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 по-важното

    0 0 Отговор
    Очаква се Трибунал.

    10:39 24.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 баи ставриб

    0 0 Отговор
    цялата работа им е такава на прогресистите обещават а насреща едно нищо

    10:43 24.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Малко детенце

    0 0 Отговор
    Смъртоносната Едра Шарка е изчезнала по земята, след голямата пандемия на Едра Шарка, но бактерията причиняваща едрата се пази в лабораториите... Интересно е, кога Дявола ще отвори пандората от лабораторията за Едра Шарка, за избиване на човечеството?

    10:46 24.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.