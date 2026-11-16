40 000 дози "Ваксигрип" влизат в аптеките до дни

40 000 дози от инжекционната противогрипна ваксина „Ваксигрип“ пристигат в България и ще бъдат разпределени към аптеките в следващите дни. Препаратът ще се предлага за свободна продажба, съобщи „Суикс Биофарма“ – представител на производителя за България, пред Българското национално радио.

Ваксината се произвежда във Франция. След вноса дозите преминават през проверка на качеството, а след това се изпращат към складовете за търговия на едро с лекарства, откъдето ще продължат към аптечната мрежа.

Още 30 000 дози „Ваксигрип“ се очакват до края на ноември. Те ще бъдат с чуждоезикови надписи на опаковката и ще трябва да бъдат адаптирани за българския пазар. Така общото количество от ваксината, предназначено за свободния аптечен пазар през ноември, достига 70 000 дози.

„Инфлувак“ остава само за националните програми

Другата инжекционна противогрипна ваксина – „Инфлувак“, няма да бъде налична за свободна продажба в страната. Доставените количества от нея са предназначени за националните програми за имунизация на деца и хора на възраст 65 и повече години.

По данни на Министерството на здравеопазването общото количество осигурени противогрипни ваксини по програмите е 547 504 дози, от които 500 000 са инжекционни. До 12 ноември са приложени 108 518 дози, включително 20 484 назални ваксини.

„Ноември е подходящ месец за ваксинация срещу грип“, напомня Министерството на здравеопазването.

Забавянето на доставките за свободния пазар остави аптеките без инжекционни противогрипни ваксини в началото на месеца. Българското национално радио съобщи, че първоначално доставките са били очаквани още около средата на октомври, но сроковете са били изместени.

Предстоящото зареждане ще осигури на аптеките ограничено количество „Ваксигрип“, докато „Инфлувак“ ще остане извън свободната продажба. Наличността ще зависи от разпределението на дозите между търговците на едро и аптеките.

Източници: news.bg, bnrnews.bg, medicalnews.bg