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634 души дариха кръв във Варна за една седмица

634 души дариха кръв във Варна за една седмица

15 Ноември, 2026 12:27 291 1

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Даренията са осигурили 286 сака с кръвни съставки за 219 пациенти в лечебните заведения във Варна и областта

634 души дариха кръв във Варна за една седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

634 души са дарили доброволно кръв в Районния център по трансфузионна хематология във Варна в периода от 7 до 13 ноември. Даренията са осигурили 286 сака с кръвни съставки, от които са се възползвали 219 пациенти в лечебните заведения във Варна и областта.

„Това са 634 жеста на човечност, съпричастност и отговорност към живота. Благодарим на всички кръводарители, които проявиха съпричастност и дадоха шанс за живот“, посочват от РЦТХ-Варна.

От центъра допълват: „Зад всяка цифра стои човешка история. Зад всяко даряване има надежда за лечение, възстановяване и още един шанс за живот“. РЦТХ-Варна припомня, че необходимостта от кръв и кръвни съставки е постоянна и не възниква само при тежки инциденти.

Броят на доброволните кръводарители през отчетната седмица е повече от два пъти над обичайните около 250 души седмично във Варна. Рязкото увеличение последва призивите за помощ след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, след които десетки хора се включиха в кръводарителски акции.

На 11 ноември ръководителят на центъра д-р Мирела Кирякова съобщи, че наличностите от кръвни продукти са стабилни, а капацитетът на РЦТХ-Варна практически е запълнен. По думите ѝ нуждите към този момент са обезпечени, но желаещите да помогнат ще продължат да бъдат приемани.

Д-р Кирякова призова хората, които имат желание да дарят кръв, да планират това след няколко седмици. Според нея даряването в началото на декември ще помогне за поддържането на необходимите количества кръвни продукти преди празничния период.

Източници: chernomore.bg, thesite24.net


Варна / България
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