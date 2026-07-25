Летният сезон оставя кръвните центрове с по-малко дарители, а нуждата от кръв расте

Кръвните центрове в страната отчитат традиционен спад в броя на кръводарителите през летните месеци, въпреки че нуждата от кръв не намалява.

Напротив – заради по-честите пътнотранспортни произшествия и увеличения брой спешни случаи през лятото, необходимостта от кръвни съставки дори се увеличава.

Данните показват, че през юни 2025 г. кръв са дарили близо 15 500 души. През юли броят им намалява до 14 635, а през август спада с още над 1000 души.

Сред хората, които редовно даряват кръв, е Христо Иванов. Този път той се отзовава в помощ на свой близък, но неведнъж е дарявал и за непознати.

„На този мой близък приятел често се налага да търсим по трима кръводарители. Не се отказваме лесно, но понякога търсенето продължава с дни. Пускаме призиви и в социалните мрежи“, разказва той.

От Националния център по трансфузионна хематология напомнят, че именно през лятото нуждата от кръв е особено голяма.

„Увеличава се рискът от пътнотранспортни произшествия и тогава необходимостта от кръвни съставки рязко се покачва. Нашият апел е хората да помислят за кръводаряване, преди да отидат на море, защото нуждата от кръв няма отпуска“, казва директорът на Националния център по трансфузионна хематология д-р Красимира Терзиева.

По думите ѝ само през миналата година в националния център през юли дарителите са били с около 300 по-малко в сравнение с предходния месец, а през август спадът е бил още по-осезаем.

През летния сезон зачестяват и призивите в социалните мрежи за спешно кръводаряване за пострадали при катастрофи и други инциденти. Специалистите обаче напомнят, че не всички подобни апели са безвъзмездни и призовават гражданите да се обръщат към официалните кръвни центрове.

За да компенсират сезонния отлив, центровете организират повече кампании за кръводаряване. Именно тогава обаче срещат затруднения, тъй като много от фирмите и институциите, които традиционно ги подкрепят с акции, също са в отпуск.

Лекарите подчертават, че няма противопоказания кръв да се дарява през топлите месеци. Препоръчително е това да става в сутрешните часове, след прием на достатъчно течности и при добро общо здравословно състояние.