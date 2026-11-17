България е на първо място в Европейския съюз по резистентност на бактерията Klebsiella pneumoniae към карбапенеми. Показателят е достигнал 69% през 2025 г., съобщи доц. Иван Иванов, ръководител на Националната референтна лаборатория за контрол и мониториране на антибиотичната резистентност към Националния център по заразни и паразитни болести.

Карбапенемите са група антибиотици, които се използват при тежки бактериални инфекции. При Acinetobacter baumannii резистентността у нас достига 92%, като по-високи стойности са отчетени само в Гърция и Хърватия – около 95%.

Устойчивостта към антибиотици се увеличава и при Streptococcus pneumoniae. За последните пет години резистентността към еритромицин е нараснала от 17% на 41%, а към оксацилин – от 11% на 23%.

Проблемът е и в начина на предписване

Експертите посочват нерационалната употреба и неправилното предписване на антибиотици като основни причини за тенденцията. Световната здравна организация препоръчва поне 65% от използваните антибиотици да са от групата за масово приложение. В България делът им е 22% в болниците и 42% в извънболничната помощ.

„Приемането на ясни фармакотерапевтични ръководства не търпи отлагане“, заявява доц. Иван Иванов.

По данни, представени от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, композитният индекс на антимикробната резистентност в България е 58,6% при средно 21,8% за Европа.

Експерти очакват повече болнични инфекции

Официално регистрираните инфекции, придобити в болниците, са 3,7% в интензивните отделения у нас при 7,1% средно за Европейския съюз. Експертите обаче оценяват реалния дял в България на около 8%. При приблизително 1,8 млн. хоспитализации годишно това би означавало над 144 000 засегнати пациенти. Става дума за оценка, а не за официално отчетен брой случаи.

Като мерки за ограничаване на проблема са посочени по-доброто отчитане на инфекциите, контролът върху употребата на антибиотици и въвеждането на практически приложими ръководства за лечение.

Има план за действие, но остават рискове

България вече има Национален план за борба с антимикробната резистентност за периода 2026–2029 г. Въведено е и задължително електронно предписване на антибиотици, а започна реимбурсация на лекарства за деца до 7 години.

Експерти предупреждават, че сред безплатните препарати за деца има антибиотици, които Световната здравна организация препоръчва да се запазват за крайни случаи. Те настояват Националната здравноосигурителна каса да включи по-широко антибиотици като амоксицилин и еритромицин, за да се насърчи използването на лекарства от групата за масово приложение.

В Европейския съюз болничните инфекции са свързани с около 37 000 смъртни случая годишно, 16 млн. загубени болнични дни и икономически щети за над 5,5 млрд. евро. Според експертните оценки поне половината от тези инфекции могат да бъдат предотвратени.

Източници: dariknews.bg, nova.bg