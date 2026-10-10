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Проф. Ива Христова: Грипът вече циркулира у нас
  Тема: Съветите на специалиста

Проф. Ива Христова: Грипът вече циркулира у нас

10 Октомври, 2026 16:51 541 7

  • грип-
  • противогрипни ваксини-
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  • нцзпб-
  • респираторни заболявания

В страната са потвърдени два случая, а нивата на острите респираторни заболявания бавно се покачват. Доставките на инжекционните ваксини се очакват около средата на ноември

Проф. Ива Христова: Грипът вече циркулира у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Грипът вече циркулира в България, като до момента са потвърдени два случая. Реалният брой на заразените вероятно е по-висок, тъй като потвърдените пациенти са сред хоспитализираните, заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред Euronews България.

„Всяка година първите случаи на грип хващане през октомври, но няма пряка връзка между неговата ранна поява и това да засегне голям брой пациенти“, каза Христова. Тя уточни, че нивата на острите респираторни заболявания в страната бавно се покачват, но все още са ниски.

Ранното начало не означава тежък сезон

Първите случаи на грип са регистрирани още в края на септември, съобщи проф. Христова в интервю за Радио ФОКУС. По думите ѝ ранното начало на сезона не означава непременно, че заболелите ще бъдат повече, нито че инфекцията ще протече по-тежко.

Това е важно разграничение, тъй като наличието на вируса в страната не показва само по себе си какъв ще бъде мащабът на разпространението през следващите месеци. Към момента потвърдените случаи са два, а общото ниво на респираторните заболявания остава ниско.

Ваксините се очакват с около месец закъснение

Доставките на инжекционните противогрипни ваксини се забавят с около месец. По данни, цитирани от проф. Христова, двата основни вносители са съобщили за технически проблеми, които засягат всички европейски държави.

„Предполагам, че ваксините ще дойдат към средата на ноември, което е абсолютно достатъчно до началото на декември те да бъдат поставени“, заяви тя. Проф. Христова посочи, че интересът сред възрастните хора е голям, а имунизацията през ноември все още ще бъде навременна за основната част от грипния сезон.

Назални ваксини вече има при личните лекари. Като най-застрашени групи Христова посочи малките деца до 5 години и възрастните хора.

Източници: euronews.bg, focus-news.net


София / България
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