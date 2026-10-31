Ангел Кунчев: Все още не е късно за противогрипна ваксина

Все още не е късно за противогрипна ваксина, заяви доскорошният главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. По думите му целият ноември и първата половина на декември са подходящи за имунизация, тъй като на организма са необходими около три седмици, за да изгради пълен имунен отговор.

„От практическа гледна точка до края на декември можем да се имунизираме“, каза Кунчев. Той обясни, че грипните епидемии в България обикновено започват в края на януари или началото на февруари.

Около 500 000 дози са доставени у нас

Според Кунчев недостигът на противогрипни ваксини не се дължи на административни проблеми, а на затруднения в производството и на различния приоритет, който фармацевтичните компании дават на отделните пазари.

„Тази година вече достигнахме 500 000 дози изобщо за грип“, посочи той. За сравнение Кунчев даде Гърция, където количествата надхвърлят 3-3,5 милиона дози. По думите му разликата е свързана и с по-голямото търсене на гръцкия пазар.

Доскорошният главен държавен здравен инспектор посочи, че ваксините, които държавата осигурява по програми, са налични, макар да има закъснения и затруднения. По-различна е ситуацията с препаратите за свободния пазар.

Пренасочване на количества между държавите

Кунчев призова производителите да реагират по-бързо и да пренасочват количества между отделните пазари. Той припомни, че и в предишни години са били търсени допълнителни доставки от други държави, включително от Словакия и Германия.

Той не вижда проблем българи да купуват ваксини от съседни страни, ако при транспортирането се спазват необходимите условия за съхранение. По думите му в някои държави се обсъжда ваксинацията да се извършва и в аптеки от допълнително обучени фармацевти.

Кунчев посочи още, че в някои години при общопрактикуващите лекари остават неизползвани дози заради отказали се или отсъстващи пациенти. Според него при добра организация те могат да бъдат предоставяни на други хора, които желаят да се ваксинират.

Ваксини за възрастни хора

В България вече има и противогрипни ваксини, предназначени специално за възрастни хора. Те съдържат четири пъти повече антиген и са подходящи за хора над 70-75 години, при които е необходим по-силен имунен отговор.

Кунчев предупреди, че грипът не бива да бъде подценяван, особено за възрастните хора. Той коментира и нарастващата антибиотична резистентност при гонореята в Европа, която по думите му вече се наблюдава и в България.

Източници: bntnews.bg