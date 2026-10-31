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Ангел Кунчев: Все още не е късно за противогрипна ваксина
  Тема: Съветите на специалиста

Ангел Кунчев: Все още не е късно за противогрипна ваксина

31 Октомври, 2026 13:06 496 8

  • противогрипна ваксина-
  • ангел кунчев-
  • грип-
  • ваксинация-
  • антибиотична резистентност

Около 500 000 дози са доставени у нас, но недостигът на свободния пазар продължава. Според доц. Кунчев имунизация може да се направи и до края на декември

Ангел Кунчев: Все още не е късно за противогрипна ваксина - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Все още не е късно за противогрипна ваксина, заяви доскорошният главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. По думите му целият ноември и първата половина на декември са подходящи за имунизация, тъй като на организма са необходими около три седмици, за да изгради пълен имунен отговор.

„От практическа гледна точка до края на декември можем да се имунизираме“, каза Кунчев. Той обясни, че грипните епидемии в България обикновено започват в края на януари или началото на февруари.

Около 500 000 дози са доставени у нас

Според Кунчев недостигът на противогрипни ваксини не се дължи на административни проблеми, а на затруднения в производството и на различния приоритет, който фармацевтичните компании дават на отделните пазари.

„Тази година вече достигнахме 500 000 дози изобщо за грип“, посочи той. За сравнение Кунчев даде Гърция, където количествата надхвърлят 3-3,5 милиона дози. По думите му разликата е свързана и с по-голямото търсене на гръцкия пазар.

Доскорошният главен държавен здравен инспектор посочи, че ваксините, които държавата осигурява по програми, са налични, макар да има закъснения и затруднения. По-различна е ситуацията с препаратите за свободния пазар.

Пренасочване на количества между държавите

Кунчев призова производителите да реагират по-бързо и да пренасочват количества между отделните пазари. Той припомни, че и в предишни години са били търсени допълнителни доставки от други държави, включително от Словакия и Германия.

Той не вижда проблем българи да купуват ваксини от съседни страни, ако при транспортирането се спазват необходимите условия за съхранение. По думите му в някои държави се обсъжда ваксинацията да се извършва и в аптеки от допълнително обучени фармацевти.

Кунчев посочи още, че в някои години при общопрактикуващите лекари остават неизползвани дози заради отказали се или отсъстващи пациенти. Според него при добра организация те могат да бъдат предоставяни на други хора, които желаят да се ваксинират.

Ваксини за възрастни хора

В България вече има и противогрипни ваксини, предназначени специално за възрастни хора. Те съдържат четири пъти повече антиген и са подходящи за хора над 70-75 години, при които е необходим по-силен имунен отговор.

Кунчев предупреди, че грипът не бива да бъде подценяван, особено за възрастните хора. Той коментира и нарастващата антибиотична резистентност при гонореята в Европа, която по думите му вече се наблюдава и в България.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тия ваксини

    7 2 Отговор
    си ги вкарайте знаете къде лакомии мръснми

    13:13 31.10.2026

  • 2 Пазар

    5 0 Отговор
    Ми така е. Търсене и предлагане. Като няма голямо търсене, няма и предлагане. В Гърция 3 млн. Ами търсят се -внасят се.Тук не се търсят, какво ще ги правят като не се продадат.Трябва да ги утилизират. Чиста загуба. Всеки си прави сметката.

    13:14 31.10.2026

  • 3 ти да видиш

    3 0 Отговор
    Щом го казва тоя,имайте си едно на ум!!!

    Коментиран от #7

    13:15 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 нннн

    2 1 Отговор
    В Гърция има; в България няма. И виновни няма.

    13:46 31.10.2026

  • 6 Пенка

    2 1 Отговор
    И какво става... Този всемогъщ КОВИД въобще не иска да достигне заветния Витановски връх 3000...мотае се в подножието...изпробва нетърпеливото Витановско търпение...въобще не разболява пукащия гумите на колата Му....не удовлетворява кунчевите, кантарджиевите, христовите и пр. амбициозни страшнотии... Вирус Хулиган...

    13:47 31.10.2026

  • 7 Той кэде пак се навря

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ти да видиш":

    За трета заплата че разполага с данни
    Хищтник

    13:51 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.