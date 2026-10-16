Българско изследване доказва, че част от антибиотиците не действат срещу причинителя на гонорея

Българско изследване показва, че бактерията, причиняваща гонорея, е устойчива към част от изследваните антибиотици. Това означава, че тези лекарства може да не бъдат ефективни срещу нея, а резултатите подчертават защо точната диагностика и подходящият избор на лечение са толкова важни. Екипът е изследвал 38 бактериални проби, постъпили в Националната референтна лаборатория по сексуално предавани инфекции през 2024 г. При около 63% е установена устойчивост към ципрофлоксацин, а при всички - към тетрациклин. В нито една от пробите не е открита устойчивост към цефтриаксон или цефиксим.

Изследването е съвместна работа на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), Центъра за компетентност „ИмуноПатоген“ и CheckPoint София. То е представено на Световния и европейския конгрес на Международния съюз за борба със сексуално предаваните инфекции (IUSTI), който се провежда от 14 до 17 октомври в Прага. „Изследването ни помага да разберем кои антибиотици запазват действието си срещу бактерията и къде се появява устойчивост. В изследваните проби не открихме резистентност към цефтриаксон и цефиксим. Важно е обаче да продължим наблюдението, за да откриваме навреме промени, които могат да затруднят лечението“, коментира д-р Ива Филипова от НЦЗПБ.

Освен чувствителността към антибиотици учените са изследвали и генетичния материал на бактерията. Така са открили различни нейни варианти и промени, свързани с антибиотичната устойчивост. При част от пробите са установени отклонения в чувствителността към азитромицин и понижена чувствителност към цефиксим. Тези резултати са сигнал за проследяване, но сами по себе си не означават, че лечението с тези лекарства е неуспешно. Всички изследвани проби са от мъже на възраст между 19 и 60 години. Данните описват само включените в проучването случаи, те не показват колко разпространена е гонореята в България или какъв е делът на устойчивите инфекции в цялата страна.

За CheckPoint София участието в изследването е начин ежедневната работа с пациенти да допринася за по-добрата диагностика и грижа. „Хората идват при нас с въпроси и притеснения. Нашата задача е да получат разбираема информация, изследвания и подкрепа без осъждане. Партньорството с НЦЗПБ ни позволява да допринасяме и за научните данни, които помагат за по-доброто лечение на сексуално предаваните инфекции“, коментира Елена Биринджиева, управител на CheckPoint София.