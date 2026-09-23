Грипът още не е дошъл, сега е времето за ваксинация

Грипът още не е дошъл в България и именно сега е най-подходящият момент за противогрипна ваксинация, заяви проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Тя посочи, че октомври и ноември са месеците, в които имунизацията има най-голям смисъл, защото страната все още е преди сезонния пик на заболяването. По думите ѝ ефектът от разширената ваксинационна политика трябва да започне да се вижда още сега.

Ваксини има и за деца

Тази година са осигурени достатъчно противогрипни ваксини, включително за деца, като за тях са предвидени и назални ваксини. Безплатната противогрипна ваксинация вече обхваща деца от 6-месечна до 8-годишна възраст, както и деца до 18 години с хронични заболявания.

Разширяването на обхвата идва на фона на подготовката за есенно-зимния сезон, когато традиционно се увеличава броят на респираторните инфекции. Христова свърза именно този момент с нуждата от навременна имунизация, преди разпространението на грипа да набере скорост.

Какво означава това за пациентите

За хората това означава, че към момента има възможност за навременна защита преди очаквания ръст на заболяванията. Особено важна е тази стъпка за уязвимите групи, сред които са децата с хронични заболявания и по-широкият кръг деца, включени в безплатната програма.

Христова поставя акцента не върху вече настъпила грипна вълна, а върху краткия прозорец преди нея. Именно затова посланието ѝ е, че ваксинацията не трябва да се отлага за по-късен етап от сезона.

Подготовка преди сезона

Изказването на директора на Националния център по заразни и паразитни болести идва на прага на есента, когато здравните власти обичайно насочват вниманието към противогрипната профилактика. Основният извод е ясен: според Христова страната все още е преди грипния пик и това прави настоящия момент най-подходящ за имунизация.

С разширения достъп за деца и с осигурените количества ваксини фокусът тази година е върху по-ранното предпазване, преди сезонните вируси да се засилят.

Източници: News.bg, БНР, bTV Новините