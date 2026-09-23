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Грипът още не е дошъл, сега е времето за ваксинация
  Тема: Съветите на специалиста

Грипът още не е дошъл, сега е времето за ваксинация

23 Септември, 2026 11:36, обновена 23 Септември, 2026 13:14 548 11

  • грип-
  • ваксинация-
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  • нцзпб-
  • здравеопазване

Проф. Ива Христова посочи, че противогрипната имунизация трябва да започне преди сезонният пик, а за децата вече има и назални ваксини

Грипът още не е дошъл, сега е времето за ваксинация - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Грипът още не е дошъл в България и именно сега е най-подходящият момент за противогрипна ваксинация, заяви проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Тя посочи, че октомври и ноември са месеците, в които имунизацията има най-голям смисъл, защото страната все още е преди сезонния пик на заболяването. По думите ѝ ефектът от разширената ваксинационна политика трябва да започне да се вижда още сега.

Ваксини има и за деца

Тази година са осигурени достатъчно противогрипни ваксини, включително за деца, като за тях са предвидени и назални ваксини. Безплатната противогрипна ваксинация вече обхваща деца от 6-месечна до 8-годишна възраст, както и деца до 18 години с хронични заболявания.

Разширяването на обхвата идва на фона на подготовката за есенно-зимния сезон, когато традиционно се увеличава броят на респираторните инфекции. Христова свърза именно този момент с нуждата от навременна имунизация, преди разпространението на грипа да набере скорост.

Какво означава това за пациентите

За хората това означава, че към момента има възможност за навременна защита преди очаквания ръст на заболяванията. Особено важна е тази стъпка за уязвимите групи, сред които са децата с хронични заболявания и по-широкият кръг деца, включени в безплатната програма.

Христова поставя акцента не върху вече настъпила грипна вълна, а върху краткия прозорец преди нея. Именно затова посланието ѝ е, че ваксинацията не трябва да се отлага за по-късен етап от сезона.

Подготовка преди сезона

Изказването на директора на Националния център по заразни и паразитни болести идва на прага на есента, когато здравните власти обичайно насочват вниманието към противогрипната профилактика. Основният извод е ясен: според Христова страната все още е преди грипния пик и това прави настоящия момент най-подходящ за имунизация.

С разширения достъп за деца и с осигурените количества ваксини фокусът тази година е върху по-ранното предпазване, преди сезонните вируси да се засилят.

Източници: News.bg, БНР, bTV Новините


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    7 4 Отговор
    Дошло е време Ивчето да захлеби от някой грант. Не се подлъгвайте с инжекциите. Оня дето пише за починалото бебе в Бургас да вземе да припомни.

    11:41 23.09.2026

  • 2 Ама

    6 4 Отговор
    Тази много обича да я бодат...

    11:42 23.09.2026

  • 3 разгъването на пожарен маркуч (шланг)

    4 2 Отговор
    Тази кака е професорка по кърлежите.

    11:43 23.09.2026

  • 4 Бай Рибан с големия салам!

    8 2 Отговор
    Чакам да дойде грипа и да си сипя една ракия!
    Какво има вътре в ампулата за 30€?
    Има витамин С за 0.50€

    11:56 23.09.2026

  • 5 Троян

    5 2 Отговор
    Всяка вечер си бия тройна доза Троянска сливова ракия. Вирусите бягат от мен. Спя на отворен прозорец, проклетниците не ме нападат. Жалкото във случая, е че жената ми вика пияница, бийте си ваксини по добре:)

    12:01 23.09.2026

  • 6 Нема бегане

    9 2 Отговор
    От грипа няма бягане Професорке Ива Христова и ти това много добре го знаеш и още знаеш, че срещу грип лек няма, а просто се преболедува. ...Та за какви пари ставаше на въпрос?

    12:02 23.09.2026

  • 7 2 е повече от 1

    5 1 Отговор
    Моята ваксина я отстъпвам на тая "професорка"!

    12:47 23.09.2026

  • 8 мнение

    3 0 Отговор
    Прави са колегите коментиращи, болен от грип, лечение 7 дена лекарства, преболедуване без лекарства - една седмица. За ваксинирани не знам, два пъти преди повече от 20 години се ваксинирах и двете години имах най-тежките симптоми - чак антибиотици пих. Не ми се мисли при сегашните нови модифицирани грипни вируси какво ще е? Предпочитам укрепване на имунитет с апитерапия.

    12:58 23.09.2026

  • 9 Сандо

    3 1 Отговор
    А ако дойде друг вид грип,тогава пак ли ще има боц?

    12:59 23.09.2026

  • 10 Хирург

    1 0 Отговор
    Я, то и грип имало! Че, освен COVID, другите болести бяха странно позачезнали...

    13:07 23.09.2026

  • 11 Крантев

    1 0 Отговор
    Да мА извини професорката, ама:
    Грипът още не е дошъл!
    Ще дойде в края на Декемсви и началото на Януари 2027г.
    Ваксините са най-активни до Три месеца!
    Следователно, сега още Не е времето за ваксинация!

    сега е времето за ваксинация

    13:38 23.09.2026