Когато една двойка планира бебе, вниманието обикновено е насочено към възрастта, хормоните и общото здравословно състояние. Оказва се обаче, че някои съвсем обикновени навици също могат да имат отношение към шансовете за зачеване. Част от тях са добре проучени, докато за други учените все още търсят категорични доказателства.

Според Американското дружество по репродуктивна медицина (ASRM) начинът на живот може да влияе върху репродуктивните функции, но ефектът на отделните фактори е различен. Експертите подчертават, че не всяка установена статистическа връзка означава доказана причина за безплодие.

Ето 13 фактора от ежедневието, които заслужават внимание

1. Горещите вани и сауната

Продължителното излагане на високи температури може временно да влоши качеството на спермата. Причината е, че тестисите функционират най-добре при температура, по-ниска от тази на тялото. При жените обичайните топли душове не са доказана причина за проблеми със зачеването.

2. Недоспиването и нощните смени

Нередовният сън може да наруши циркадния ритъм и хормоналната регулация. Някои проучвания свързват работата на нощни смени с менструални нарушения, а недостатъчния сън при мъжете – с по-неблагоприятни показатели на спермата. Причинно-следствената връзка обаче не е окончателно установена.

3. Пластмасовите кутии за храна

Бисфенолите и фталатите, които се срещат в определени пластмаси и опаковки, са сред веществата, изследвани за възможно влияние върху хормоналната система. Според Световната здравна организация някои ендокринни нарушители могат да представляват риск за репродуктивното здраве. Разумна предпазна мярка е храната да не се затопля в пластмасови съдове, които не са предназначени за високи температури.

4. Прекаляването с кофеина

Умерената консумация на кафе не е доказана причина за безплодие. При много висок прием на кофеин обаче някои изследвания установяват неблагоприятни зависимости. За жените, които планират бременност, често се препоръчва ограничаване на кофеина до около 200 милиграма дневно.

5. Прекомерните тренировки

Спортът обикновено подобрява общото здраве, но интензивните физически натоварвания, съчетани с недостатъчно хранене, могат да нарушат репродуктивните функции. При жените е възможно да се стигне до липса на овулация, а при мъжете – до промени в половите хормони.

6. Алкохолът през уикенда

Системната прекомерна употреба на алкохол може да повлияе на тестостерона и производството на сперматозоиди. При жените тежката консумация също е свързана с репродуктивни рискове. Експертите препоръчват избягване на алкохола при планиране на бременност, особено заради възможността тя да настъпи, преди да бъде установена.

7. Мръсният въздух

Фините прахови частици и някои химични замърсители се свързват в наблюдателни проучвания с промени в качеството на спермата и определени показатели на женската плодовитост. Учените продължават да изследват доколко тези зависимости са причинни.

8. Парфюмите и козметиката

Някои козметични продукти могат да съдържат вещества с потенциално въздействие върху ендокринната система. Сред тях са определени фталати. Това не означава, че ежедневното използване на парфюм или крем причинява безплодие, но специалистите препоръчват да се избягва ненужно излагане на вещества с установени рискове.

9. Интимните лубриканти

Малко известен факт е, че някои лубриканти могат да намалят подвижността на сперматозоидите при лабораторни тестове. Влиянието им върху действителната вероятност за зачеване не е толкова ясно установено. При опити за бременност е разумно да се използват продукти, обозначени като съвместими със сперматозоидите.

10. Протеинът на прах и спортните добавки

Обикновеният суроватъчен или растителен протеин не е доказана причина за безплодие. Рискът може да идва от някои продукти за мускулен растеж, съдържащи недекларирани анаболни стероиди или хормонално активни вещества.

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) предупреждава, че определени добавки за бодибилдинг могат да съдържат опасни съставки. Анаболните стероиди могат сериозно да потиснат производството на сперматозоиди при мъжете и да нарушат менструалния цикъл при жените.

11. Противовъзпалителни лекарства

Продължителната употреба на определени противовъзпалителни медикаменти може да повлияе на овулацията. При мъжете приемът на външен тестостерон може значително да намали или дори временно да спре производството на сперматозоиди. Лекарите предупреждават, че предписано лечение не бива да се прекратява самоволно.

12. Тютюнопушенето и пасивният дим

Това е един от най-добре проучените рискови фактори. Според ASRM тютюнопушенето се свързва с по-бързо изчерпване на яйчниковия резерв, по-ранна менопауза и влошени показатели на спермата. Пасивното пушене също е нежелателно при планиране на бременност.

13. Постоянният стрес

Хроничният стрес може да се отрази на съня, сексуалното желание и хормоналните процеси. При силно физическо или психическо натоварване понякога се наблюдават нарушения в менструалния цикъл. Специалистите обаче подчертават, че стресът не бива автоматично да се обвинява за затрудненията със зачеването.

Кои навици действително си струва да променим?

Репродуктивните специалисти са единодушни, че най-голям практически смисъл имат отказът от тютюнопушене, избягването на анаболни стероиди, ограничаването на алкохола, пълноценното хранене и поддържането на здравословен начин на живот.

В същото време няма убедителни доказателства, че отказът от конкретен козметичен продукт, чаша кафе или обикновен протеинов шейк сам по себе си увеличава шансовете за бременност.

Важно е да се има предвид и възрастта. Женската плодовитост намалява с напредването на годините, особено след 35-годишна възраст, докато при мъжете възрастовите промени обикновено настъпват по-постепенно.

Според препоръките на ASRM двойките трябва да потърсят медицинска консултация, ако бременност не настъпи след 12 месеца редовни опити. При жени на 35 и повече години този срок се съкращава до шест месеца, а при известни медицински проблеми изследванията могат да започнат и по-рано.

Макар ежедневните навици да имат значение, плодовитостта зависи от множество фактори. Затова най-добрият подход не е търсенето на един-единствен „скрит виновник“, а съчетаването на здравословни навици с навременна медицинска оценка.