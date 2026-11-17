За пръв път от десетилетия лекари в САЩ алармират, че бебета се раждат с морбили, съобщава Асошиейтед прес (АП). Вродената дребна шарка се появява, когато бременна жена предаде вируса на плода си още в утробата, като това може да доведе до сериозни усложнения и дори да бъде фатално за новородените, допълва БТА.

От началото на 2025 г. до края на септември същата година, по време на големи епидемични взривове на морбили, в Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) са регистрирани 13 случая на вродена морбилна инфекция, сочат предварителни данни.

„Това е напълно ново явление“, каза Майкъл Остерхолм, директор на Центъра за изследвания и политика в областта на инфекциозните заболявания към Университета на Минесота.

Появата на състоянието се дължи на спадащите нива на ваксинация, които са довели до такъв мащаб на разпространение на вируса, че се очаква Панамериканската здравна организация официално да обяви, че САЩ са загубили статута си на страна, свободна от морбили, който имат от 2000 г. насам. През последните две години са регистрирани над 7500 случая на морбили, според данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

„Вече наблюдаваме нива на разпространение на морбили, каквито не сме виждали от 30 години“, посочи д-р Адам Ратнър, член на комисията по инфекциозни заболявания към Американската академия по педиатрия. „Когато морбили е под контрол, вродена морбили не се наблюдава,“ добави той.

Предварителните данни за случаите са оповестени в предупреждение за общественото здраве, публикувано в списание The New England Journal of Medicine (NEJM) Evidence в партньорство с центъра, ръководен от Остерхолм. В предупреждението се посочва, че са регистрирани 112 потвърдени случая на морбили при бременни жени - почти всички без ваксина срещу морбили преди бременността или с неизвестен ваксинационен статус.

Хората придобиват имунитет срещу морбили, когато преболедуват или се ваксинират. Преди появата на ваксините силно заразният вирус инфектира голяма част от населението още в детска възраст. По-късно високият обхват на ваксинация осигурява защита за всички. Една нова реалност, която е следствие както от успеха на ваксината, така и от скептицизма към нея през последните години, води до появата на вродена дребна шарка, пише Асошиейтед прес.

Най-добрият начин за предотвратяване на заболяването е жените да се ваксинират срещу морбили, паротит (заушка) и рубеола с т.нар. MMR ваксина преди забременяване. Така се защитава и плодът, тъй като антителата преминават от майката към бебето през плацентата. Защитата може да продължи няколко месеца след раждането.

Бебетата се смятат за заразени с вродена дребна шарка, ако са били изложени на вируса в утробата и лекарите открият признаци на заболяването скоро след раждането. Симптомите включват висока температура, жълтеница и характерен обрив. Сред тежките усложнения са пневмония, енцефалит и рядко заболяване, известно като SSPE - мозъчно разстройство, което обикновено се развива години след преболедуване от морбили и почти винаги е с фатален край, отбелязва АП.