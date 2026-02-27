Дания е първата страна в ЕС, елиминирала предаването на HIV и сифилис от майка на бебе

Световната здравна организация (СЗО) официално сертифицира Дания за елиминиране на предаването на ХИВ и сифилис от майка на дете – ключов етап в глобалните усилия за прекратяване на вертикалната трансмисия на предотвратими инфекции. Решението признава дългосрочния ангажимент на страната да гарантира, че всяко дете се ражда без тези заболявания.

Генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус определи постижението като „значим успех в общественото здраве“, подчертавайки, че елиминирането е възможно при наличие на устойчив политически ангажимент, инвестиции в първичната медицинска помощ и интегрирани услуги за майчино и детско здраве.

Валидирането е резултат от оценка на Регионалния комитет за валидиране на СЗО за Европа през юни 2025 г. и на Глобалния консултативен комитет по валидиране през август същата година. Анализът потвърждава, че в периода 2021–2024 г. Дания е изпълнила всички изисквани критерии – включително изключително ниски нива на предаване и над 95% обхват на скрининг и лечение при бременни жени.

Регионалният директор на СЗО за Европа д-р Ханс Хенри П. Клуге отбеляза, че елиминиране означава системно тестване и лечение на най-малко 95 от всеки 100 бременни жени и поддържане на под 50 нови инфекции при новородени на 100 000 раждания годишно. По думите му Дания е постигнала тези показатели чрез силна система за пренатална грижа, надеждни регистри и спазване на правата на жените. Следващата цел е т.нар. „тройно елиминиране“, което включва и хепатит B.

Данните показват, че разпространението на ХИВ сред бременните жени в страната е под 0,1%, а общият брой на хората, живеещи с ХИВ, е около 5950. Благодарение на рутинния скрининг и антиретровирусното лечение, предаването от майка на дете е сведено до нула. Вроденият сифилис също е рядкост поради систематичния пренатален контрол. През 2024 г. в Дания са регистрирани 626 случая на сифилис, като повечето са при мъже. Хроничната инфекция с хепатит B остава ниска – около 0,2–0,3%, основно сред мигранти от ендемични региони.

Според датския министър на вътрешните работи и здравеопазването Софи Льоде, успехът е резултат от десетилетия работа на лекари, акушерки и специалисти по обществено здраве, подкрепени от универсалната здравна система на страната, основана на равен достъп до медицинска помощ. Тя подчерта, че като първата държава от Европейския съюз, достигнала този стандарт, Дания поема и отговорността да сподели опита си с други страни.

Елиминирането на вертикалната трансмисия е част от глобалната стратегия на СЗО за прекратяване на СПИН като заплаха за общественото здраве и за намаляване на заболеваемостта от полово предавани инфекции. До момента 22 държави и територии по света са валидирани за елиминиране на предаването на ХИВ, сифилис или хепатит B от майка на дете или са на път да постигнат тази цел.

Опитът на Дания се разглежда като модел за интегрирана превенция, базирана на доказателства, висок лабораторен капацитет и устойчиви информационни системи. СЗО вече работи със страната по финализиране на процеса за тройно елиминиране, което ще включи и официална сертификация за контрол на хепатит B при новородени.