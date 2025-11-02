COVID-19 по време на бременността увеличава риска от аутизъм при бебето

Ново американско проучване показва, че децата, чиито майки са били заразени с COVID-19 по време на бременността, имат по-висока вероятност да развият невроразвойни разстройства, включително аутизъм.

Изследователи от медицинската мрежа Mass General Brigham в Бостън са анализирали над 18 000 раждания, настъпили през първата година на пандемията. Според резултатите, децата на жени, боледували от коронавирус по време на бременността, са с около 30% по-висок риск от диагностициране с невроразвойно нарушение в сравнение с тези, чиито майки не са били инфектирани.

Най-силна връзка е установена при случаите, в които инфекцията е настъпила през третия триместър на бременността, както и при момчета. Авторите подчертават, че това е едно от най-мащабните изследвания досега, разглеждащи въздействието на COVID-19 върху развитието на децата, родени в първите месеци на пандемията — преди ваксините да бъдат широко достъпни.

Според д-р Андреа Едлоу, специалист по майчино-фетална медицина и съавтор на изследването, резултатите не означават, че всяка жена, прекарала вируса по време на бременност, трябва да се тревожи за подобна диагноза. „Общият риск остава нисък“, уточнява тя.

Колежката ѝ д-р Лидия Шук добавя, че информираността на родителите е ключова. „Когато родителите разбират потенциалните рискове, те могат да осигурят навременна оценка и подкрепа за своите деца“, посочва тя.

Проучването, публикувано в списанието Obstetrics & Gynecology, обхваща периода от март 2020 г. до май 2021 г. От общо 861 деца, родени от майки с доказан COVID-19, 16,3% са получили диагноза невроразвойно разстройство до навършване на три години. За сравнение, сред децата на неинфектирани майки този процент е 9,7. След статистическа обработка на данните учените установяват, че инфекцията по време на бременност се свързва с 29% по-висока вероятност за подобни състояния.

Специалистите подчертават, че изследването е наблюдателно и не доказва пряка причинно-следствена връзка между COVID-19 и аутизма. Според учените, е възможно повишеният риск да е свързан не със самия вирус, а с имунния отговор на майчиния организъм, включително възпалителни процеси, които могат да повлияят на развитието на мозъчните клетки на плода.

Въпреки противоречивите резултати от различни проучвания по темата, експертите по обществено здраве потвърждават значението на ваксинацията по време на бременност, която продължава да се препоръчва от Американския колеж на акушерите и гинеколозите и Националната здравна служба на Обединеното кралство.

Данните идват на фона на увеличаващ се брой деца, чакащи оценка за аутизъм. Според статистика на NHS, към декември 2024 г. близо 130 000 непълнолетни в Англия са били в списък на чакащи за диагностика.

Експертите определят ситуацията като „невидима криза“, тъй като системата за оценка и подкрепа не успява да отговори на нарастващото търсене. Според тях ранното откриване и навременната помощ са решаващи за качеството на живот на децата с подобни разстройства.