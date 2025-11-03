Цезаровото сечение увеличава риска от силна болка и нарушения на съня след раждането

Жени, родили чрез цезарово сечение, по-често изпитват силна болка, която затруднява ежедневието им, и развиват нарушения на съня, показват данни от ново изследване, представено на годишната среща на Американското дружество по анестезиология (Anesthesiology 2025).

Според авторите на проучването лекарите трябва да информират бъдещите майки за възможните рискове и да насочват пациентките към специалисти по съня, ако проблемите се запазят след раждането.

„Сънят често се пренебрегва като фактор в следродилното възстановяване, но той е от централно значение за физическото и психичното здраве на майките,“ заявява д-р Мое Такеношита, специалист по анестезиология в Медицинския център към Станфордския университет и водещ автор на изследването. „Цезаровото сечение изглежда увеличава риска от силна болка и нарушения на съня, които могат да доведат до следродилна депресия, проблеми с концентрацията и паметта, хронична умора и затруднено изграждане на връзка с новороденото.“

В рамките на проучването изследователите анкетирали 40 майки – 21 с естествено раждане, 11 с планирано и 6 с непланирано цезарово сечение. Повече от две трети от жените, претърпели секцио, съобщили за силна болка, която повлиява съня и ежедневието им, докато сред родилите по естествен път този дял е едва 8 процента.

Допълнителен анализ на данни от здравноосигурителни регистри, обхващащи над 1,5 милиона жени, родили между 2008 и 2021 г., показва, че майките, подложени на цезарово сечение, имат с 16% по-висока вероятност да бъдат диагностицирани с ново нарушение на съня – включително безсъние, апнея или хронична липса на сън – в рамките на една година след раждането.

Изследователите подчертават необходимостта жените, особено тези, възстановяващи се след цезарово сечение, да получават адекватна информация за управление на болката и достъп до подходящи терапевтични планове, които да подобряват съня и качеството на живот.

Д-р Такеношита препоръчва и допълнителни мерки за самопомощ – умерена физическа активност, сън в синхрон с режима на бебето, избягване на кофеин и алкохол в късните часове и дихателни упражнения за спокойствие.

Около една трета от ражданията в САЩ се извършват чрез цезарово сечение, а във Великобритания делът е приблизително една четвърт. Според официални данни, през 2025 г. 42 процента от жените в Обединеното кралство са родили чрез секцио – тенденция, която специалистите свързват с повишените нива на затлъстяване, по-късна възраст на майчинството и промени в акушерската практика.

Медицинските експерти обаче изразяват загриженост, че част от жените не са достатъчно запознати с рисковете, които процедурата носи, особено когато се избира по лични, а не по медицински причини.

„Жените, които планират цезарово сечение, трябва да имат предвид, че процедурата е свързана с по-силна следродилна болка и повишен риск от нарушения на съня,“ уточнява Такеношита. „Пациентки, които имат проблеми със съня по време на бременност или след раждането, трябва да обсъдят състоянието си с лекар, който може да препоръча допълнителни изследвания или насочване към специалист.“

Недостатъчният сън отдавна се свързва с редица здравословни проблеми, включително сърдечносъдови заболявания, диабет, затлъстяване, инсулт и дори някои видове рак. Дори краткотрайното лишаване от сън води до раздразнителност, затруднена концентрация и понижаване на когнитивната функция.

Цезаровото сечение представлява сериозна хирургична операция, при която се прави разрез в коремната стена и матката. Процедурата се извършва, когато това се счита за най-безопасната опция за майката или детето – например при седалищно раждане, ниско разположена плацента, високо кръвно налягане, или признаци, че бебето не получава достатъчно кислород и хранителни вещества.

Възстановяването след цезарово сечение обикновено е по-бавно в сравнение с естественото раждане и може да бъде съпроводено с усложнения като инфекции, кръвни съсиреци, обилно кървене, увреждане на тъкани и органи, както и временни дихателни затруднения при новороденото.