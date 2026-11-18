Лекарствата за отслабване могат да бъдат свързани с недостатъчен прием на важни хранителни вещества, тъй като потискат апетита и намаляват количеството храна. Това показва малко проучване на изследователи от Оксфорд, публикувано в BMJ Nutrition, Prevention & Health. Повечето от 14-те участници са използвали Мунджаро, а в групата има и хора на други медикаменти като Уегови.

Участниците са записвали храната си в дневници, след което изследователите са изчислили приема на 28 хранителни вещества. Средно хората са приемали по 1231 калории дневно при приблизителна потребност от 2100 калории за поддържане на теглото. Трима са били под 800 калории на ден, а най-ниският отчетен среден прием е 541 калории.

Изследователите са определили като недостатъчен прием под две трети от препоръчителното количество за съответния пол. Най-сериозният проблем са фибрите. При 85,7 процента от участниците приемът им е под прага, а средното количество достига едва 43 процента от препоръката. Фибрите подпомагат работата на храносмилателната система и са свързани с по-нисък риск от запек, сърдечносъдови заболявания, инсулт и рак на дебелото черво.

Недостиг на витамин D, желязо и минерали

Почти 80 процента от участниците приемат недостатъчно витамин D с храната. Данните обаче не включват количеството, което организмът може да произведе при излагане на слънце. Витаминът е важен за костите, зъбите и мускулите.

Половината от групата не достига препоръчителния прием на желязо. То е необходимо за образуването на червени кръвни клетки, които пренасят кислород в организма. Недостатъчният прием може да бъде свързан с анемия, умора и задух, но проучването не установява дали някой от участниците има такава диагноза.

При повече от една четвърт е отчетен недостатъчен прием на магнезий, а около двама от всеки петима не достигат препоръчителното количество калий. Магнезият участва в нормалната работа на мускулите и нервната система, докато калият подпомага регулирането на кръвното налягане и мускулната функция.

Белтъчините са единственото от шестте изследвани хранителни вещества, при което не е установен широко разпространен недостатъчен прием. Само един участник е под определения праг, а средният прием в групата е около 150 процента от препоръчителното количество.

Диетолог: Всяка хапка трябва да има хранителна стойност

Диетологът Никола Лъдлам-Рейн препоръчва на хората, които използват лекарства за отслабване, да поставят акцент върху хранителната стойност, а не само върху намаляването на порциите.

„Съветът ми винаги е да направите всяка хапка значима, като дадете приоритет на белтъчините, фибрите и разнообразните храни, богати на хранителни вещества, вместо просто да ядете по-малко“, казва Лъдлам-Рейн.

Сред посочените от нея източници на фибри са овесът, пълнозърнестите храни, плодовете, зеленчуците, бобът, лещата, ядките и семената. Мазната риба, яйцата и обогатените храни могат да допринесат за приема на витамин D. За желязо са подходящи нетлъсто червено месо, бобови растения, тофу, обогатени зърнени закуски и тъмнозелени зеленчуци.

Авторите подчертават, че резултатите не доказват лабораторно хранителни дефицити. Данните са основани на самостоятелно попълнени хранителни дневници, а не на кръвни изследвания. Освен това проучването е наблюдателно, проведено е сред само 14 души и не може да установи дали лекарствата са пряката причина за недостатъчния прием.

Осем от участниците са под прага за поне три от шестте хранителни вещества. Човекът, който е приемал средно 541 калории дневно, не е достигал прага за нито едно от тях. Според изследователите това насочва към възможни пропуски в хранителното наблюдение при хората, приемащи лекарства за отслабване.