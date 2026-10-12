Кой хляб влияе най-слабо на кръвната захар

Пълнозърнестият хляб с квас може да бъде добър избор за хората, които следят нивото на кръвната си захар. Той съчетава повече фибри и ферментация, но диетолозите подчертават, че няма един-единствен вид хляб, който да е най-подходящ за всички случаи.

Това е изводът в материал на Verywell Health, цитиран от УНИАН. Диетологът Миган Ормсби обяснява, че „пълнозърнест“ и „с квас“ не са противоположни понятия. Първото описва използваното зърно или брашно, а второто – процеса на ферментация.

Какво дават пълнозърнестото брашно и квасът

Пълнозърнестият хляб обикновено съдържа повече фибри и запазва по-голяма част от хранителните вещества в цялото зърно. Фибрите могат да забавят храносмилането и усвояването на глюкозата, което е една от причините хлябът с по-високо съдържание на фибри да се разглежда като по-подходящ избор.

При хляба с квас значение има ферментацията. По думите на Ормсби органичните киселини, които се образуват при този процес, могат да забавят разграждането на нишестето и да допринесат за по-постепенно повишаване на глюкозата.

Джулия Зумпано, дипломиран диетолог, посочва, че пълнозърнестият хляб с квас комбинира двете предимства. Хлябът с квас се прави чрез ферментация на брашно и вода с естествени млечнокисели бактерии и дрожди, докато при обикновения пълнозърнест хляб се използват промишлени дрожди.

Порцията и храната до хляба също са важни

Влияние има и степента на обработка на зърното. Хлябът с повече цели или едро смлени зърна може да предизвиква различна реакция от продукта, направен от много фино брашно.

Количеството въглехидрати в порцията е друг важен фактор. „Две филии обикновено съдържат повече въглехидрати от една, независимо дали хлябът е с квас или пълнозърнест“, казва Ормсби.

Диетологът препоръчва да се обръща внимание и на останалата част от храненето. Съчетаването на хляба с белтъчини и мазнини може да забави храносмилането и усвояването на хранителните вещества. Сред посочените примери са филии с яйца или фъстъчено масло, сандвич с белтъчен продукт или хляб, поднесен към основно ястие, вместо да се яде самостоятелно.

Експертите не определят един безусловно най-добър хляб за контрол на кръвната захар. Пълнозърнестият хляб с квас е посочен като възможен избор заради съчетанието от фибри и ферментация, но ефектът зависи и от размера на порцията, обработката на зърното и храните, с които се консумира.

Източници: health.unian.net, verywellhealth.com