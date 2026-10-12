Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
Кой хляб влияе най-слабо на кръвната захар
  Тема: Съветите на специалиста

Кой хляб влияе най-слабо на кръвната захар

12 Октомври, 2026 20:00 1 137 3

  • кръвна захар-
  • пълнозърнест хляб-
  • хляб с квас-
  • фибри-
  • хранене

Диетолози посочват предимствата на пълнозърнестия хляб с квас, но подчертават, че порцията и останалите храни също имат значение

Кой хляб влияе най-слабо на кръвната захар - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пълнозърнестият хляб с квас може да бъде добър избор за хората, които следят нивото на кръвната си захар. Той съчетава повече фибри и ферментация, но диетолозите подчертават, че няма един-единствен вид хляб, който да е най-подходящ за всички случаи.

Това е изводът в материал на Verywell Health, цитиран от УНИАН. Диетологът Миган Ормсби обяснява, че „пълнозърнест“ и „с квас“ не са противоположни понятия. Първото описва използваното зърно или брашно, а второто – процеса на ферментация.

Какво дават пълнозърнестото брашно и квасът

Пълнозърнестият хляб обикновено съдържа повече фибри и запазва по-голяма част от хранителните вещества в цялото зърно. Фибрите могат да забавят храносмилането и усвояването на глюкозата, което е една от причините хлябът с по-високо съдържание на фибри да се разглежда като по-подходящ избор.

При хляба с квас значение има ферментацията. По думите на Ормсби органичните киселини, които се образуват при този процес, могат да забавят разграждането на нишестето и да допринесат за по-постепенно повишаване на глюкозата.

Джулия Зумпано, дипломиран диетолог, посочва, че пълнозърнестият хляб с квас комбинира двете предимства. Хлябът с квас се прави чрез ферментация на брашно и вода с естествени млечнокисели бактерии и дрожди, докато при обикновения пълнозърнест хляб се използват промишлени дрожди.

Порцията и храната до хляба също са важни

Влияние има и степента на обработка на зърното. Хлябът с повече цели или едро смлени зърна може да предизвиква различна реакция от продукта, направен от много фино брашно.

Количеството въглехидрати в порцията е друг важен фактор. „Две филии обикновено съдържат повече въглехидрати от една, независимо дали хлябът е с квас или пълнозърнест“, казва Ормсби.

Диетологът препоръчва да се обръща внимание и на останалата част от храненето. Съчетаването на хляба с белтъчини и мазнини може да забави храносмилането и усвояването на хранителните вещества. Сред посочените примери са филии с яйца или фъстъчено масло, сандвич с белтъчен продукт или хляб, поднесен към основно ястие, вместо да се яде самостоятелно.

Експертите не определят един безусловно най-добър хляб за контрол на кръвната захар. Пълнозърнестият хляб с квас е посочен като възможен избор заради съчетанието от фибри и ферментация, но ефектът зависи и от размера на порцията, обработката на зърното и храните, с които се консумира.

Източници: health.unian.net, verywellhealth.com


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 задължително с квас

    4 1 Отговор
    но дали е с квас ? при храните е ужас от търгаши и боклуци добавяни в тях

    20:05 12.10.2026

  • 3 Статия за негламотници

    3 0 Отговор
    Колко заблуди, граничещи с лъжи в една статия.

    20:17 12.10.2026