Използването на лекарства за отслабване има неочакван психологически негатив

Ново изследване поставя фокус върху малко обсъждан страничен ефект от популярните медикаменти за отслабване от типа GLP-1, сред които Wegovy и Ozempic — социалната стигма към хората, които ги използват.

Проучването показва, че пациентите, които свалят килограми с помощта на подобни лекарства, често са възприемани по-негативно в сравнение с хората, отслабнали чрез диета и физическа активност. Според учените обществените нагласи могат да се окажат дори по-тежки от отношението към хора, които изобщо не са отслабнали.

Изследването е проведено от специалисти от университета „Райс“, клиниката „Майо“ и Калифорнийския университет в Лос Анджелис и е публикувано в научното издание International Journal of Obesity.

Екипът, ръководен от социалния психолог Ерин Стандън, е анализирал реакциите на 1313 пълнолетни американци чрез два онлайн експеримента. Участниците получили кратки описания на измислени 38-годишни хора с различна история на теглото и методи за отслабване.

В част от сценариите персонажите сваляли килограми с медикаменти от групата GLP-1, а в други — чрез хранителен режим и спорт. Някои от описаните хора не били отслабнали изобщо.

Резултатите показват, че хората, използвали лекарства за отслабване, са били оценявани като по-мързеливи, по-малко дисциплинирани, по-нездравословни и по-малко приятни за социални контакти в сравнение с тези, постигнали резултати чрез промяна в начина на живот.

Още по-показателно е, че участниците често оценявали потребителите на GLP-1 медикаменти почти толкова негативно, колкото и хората без никаква загуба на тегло. В някои категории дори ги възприемали по-неблагоприятно, включително по отношение на честност и щедрост.

Според авторите това показва наличието на дълбоко вкоренено обществено убеждение, че медикаментозното отслабване представлява „лесен начин“ за справяне с наднорменото тегло.

„Очаквахме известна стигма около използването на GLP-1 лекарства, но мащабът ѝ ни изненада“, посочва Ерин Стандън.

В допълнителен експеримент изследователите анализирали обществените реакции към хора, които възстановяват теглото си след отслабване. Резултатите показват, че независимо дали килограмите са свалени чрез лекарства или чрез диета и упражнения, повторното напълняване се възприема еднакво негативно.

Според учените това поставя пациентите под обществен натиск на няколко различни нива — както заради самото наднормено тегло, така и заради начина, по който се опитват да го контролират.

Изследователите подчертават, че макар проучването да е базирано върху кратки описания на измислени персонажи, резултатите отразяват реални обществени нагласи, които могат да окажат влияние върху решенията на пациентите дали да започнат или да продължат лечение.

През последните години медикаментите от групата GLP-1 се превърнаха в едни от най-широко използваните терапии за затлъстяване и диабет тип 2. Те действат чрез имитиране на хормона глюкагоноподобен пептид-1, който регулира кръвната захар и апетита.

Клинични проучвания показват, че тези лекарства могат да доведат до значителна редукция на теглото и намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания, диабет и други усложнения, свързани със затлъстяването. Специалистите обаче предупреждават, че при спиране на терапията килограмите често се възстановяват сравнително бързо.

Според Световната здравна организация затлъстяването остава един от най-сериозните глобални здравни проблеми, свързан с повишен риск от преждевременна смърт, сърдечни заболявания, някои видове рак, депресия и метаболитни нарушения.

Авторите на новото изследване предупреждават, че общественото осъждане може да възпрепятства хората да търсят медицинска помощ или да обсъждат открито здравословните си проблеми със специалисти.

„Когато хората се чувстват осъждани за решенията, които вземат относно здравето си, това влияе върху готовността им да потърсят лечение и върху начина, по който управляват състоянието си“, посочва Стандън.

Според екипа разбирането на социалния аспект около медикаментите за отслабване става все по-важно, тъй като тези терапии навлизат масово в медицинската практика и обществения живот.