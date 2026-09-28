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Не бързайте да белите: 10 плода и зеленчука с полезна кора
  Тема: Съветите на специалиста

Не бързайте да белите: 10 плода и зеленчука с полезна кора

28 Септември, 2026 11:24 667 0

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Диетологът Линдзи ДеСото посочва кои кори съдържат повече фибри, витамини и антиоксиданти

Не бързайте да белите: 10 плода и зеленчука с полезна кора - 1
Снимки: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кората често се озовава в кошчето още преди плодът или зеленчукът да стигне до чинията. Според диетолога Линдзи ДеСото това невинаги е най-добрият избор, защото външните слоеве на някои продукти съдържат значителна част от фибрите, витамините и антиоксидантите.

Списъкът ѝ включва ябълки, киви, праскови, картофи, диня, портокали, банани, грозде, моркови и лук. Това не означава, че всички кори трябва да се ядат сурови или цели. При някои продукти по-подходящи са готвенето, печенето, мариноването или използването на настъргана кора.

Ябълки, киви и праскови

При ябълките беленето може да премахне около половината от общото количество фибри. Кората съдържа и антиоксиданти като кверцетин. При златното киви консумацията на плода с кората може да увеличи приема на фибри с около 50% спрямо яденето само на месестата част. Ако мъхестата текстура на зеленото киви е неприятна, кожицата може да се изтрие с чиста кърпа.

Кожицата на прасковата също е източник на фибри и антиоксиданти. В нея се съдържа хлорогенова киселина, която е изследвана заради антиоксидантните си свойства и възможното ѝ влияние върху кръвното налягане и холестерола.

Картофи, диня и цитруси

Разликата при картофите може да бъде измерима. Печен картоф с кора съдържа над три пъти повече желязо и около 35% повече калий в сравнение с обелен картоф. Кората добавя и приблизително 1,5 грама фибри към порцията.

При динята най-често се използва не твърдата зелена външна обвивка, а бялата част между нея и червената месеста част. Тя съдържа фибри и цитрулин и може да бъде сготвена, маринована, добавена към ястия или смесена в напитка.

Портокаловата кора е ядлива, но горчива. Затова обикновено се използва като настъргана кора. Само една супена лъжица осигурява около 9% от дневната потребност от витамин C, а също така съдържа фибри и растителни съединения.

Банани, грозде, моркови и лук

Банановата кора съдържа фибри, калий, каротеноиди и флавоноиди, но е по-твърда и горчива от плода. Обикновено се готви, пече или се добавя към смутита. Кожицата на червеното грозде пък е естествен източник на ресвератрол, като данните за конкретните му ефекти върху човешкото здраве все още не са окончателни.

Морковите по правило не се нуждаят от белене. Външните им слоеве съдържат бета-каротен и хлорогенова киселина. Люспите на лука са богати на фибри и антиоксидантни съединения, а тези на червения лук съдържат антоцианини. Те могат да се използват при приготвяне на супи, сосове и домашен бульон, след което да бъдат отстранени.

Безопасността остава важна. Американската агенция по храните и лекарствата препоръчва всички плодове и зеленчуци да се измиват под течаща вода преди ядене или рязане. „Няма нужда да използвате сапун или препарат за измиване на продукти“, посочва FDA. Твърдите повърхности могат да се почистват с чиста четка, а наранените места трябва да се изрежат. Дори продуктите, които ще бъдат белени, се измиват предварително, за да не се пренесат замърсяванията с ножа.

Източници: Health, Healthline


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