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28 септември 1928 г. Открит е първият антибиотик в света

28 септември 1928 г. Открит е първият антибиотик в света

28 Септември, 2026 04:17 6 844 14

  • пенецилин-
  • флеминг-
  • сър александър флеминг

Решението на този сериозен проблем е намерено едва през 1939 година

28 септември 1928 г. Открит е първият антибиотик в света - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 28 септември 1928 г. шотландският биолог и фармаколог сър Александър Флеминг забелязва бактерициден мухъл, развиващ се в лабораторията му в Лондон и открива субстанцията, която по-късно е наречена пеницилин.

Пеницилинът е първият антибиотик в света и спада към групата на бета-лактамите. Въпреки че е открит от Флеминг, разработката на пеницилина за употреба като лекарство се приписва на лауреатите на Нобелова награда за медицина Хауърд Флори и Ърнст Чейн.

Въпреки това, няколко други изследователи описват бактериостатичния ефект на Penicillium по-рано от Флеминг. Изглежда, че първата подобна публикация е направена през 1875 година от Джон Тиндал в Кралското дружество в Лондон. Френският лекар Ернест Дюшен (Ernest Duchesne) документира смъртоносното въздействие на някои видове мухъл върху бактериите в публикация от 1894 г., която не е приета от института „Пастьор“ заради младостта му.

Флеминг разказва, че моментът на пробива му е в утрото на петък, 28 септември 1928 година. Докато работи в лабораторията си в мазето на болницата Св. Мария в Лондон (сега част от Империъл Колидж), Флеминг забелязва "ореол", в който липсва бактериален растеж около синьо-зеления мухъл, замърсяващ паничката на стафилококова бактериална култура. Той заключава, че мухълът освобождава субстанция, която потиска бактериалния растеж и разтваря клетките на бактерията.

Отглежда чиста култура и открива, че това е пеницилиновия мухъл, сега познат като Penicillium notatum. Чарлз Том, американски специалист работещ в Министерството на земеделието на САЩ, е признат експерт и Флеминг отнася въпроса до него. Флеминг измисля терминът "пеницилин" за да опише филтрата на "бульонната" култура на пеницилиновия мухъл.

Дори в тези ранни етапи, пеницилинът се оказва най-ефективен срещу Грам-положителните бактерии, и неефективен срещу Грам-отрицателни организми и плесени. Първоначално Флеминг смята че пеницилинът ще бъде полезен дезинфектант, тъй като е мощен при минимална токсичност в сравнение с антисептиците в онези дни, и отбелязва неговата стойност при изолация на Bacillus influenzae (бактериална инфлуенца / грип) (сега познат като Haemophilus influenzae). След по-нататъшни експерименти Флеминг е убеден, че пеницилинът не може да оживее достатъчно дълго в човешкото тяло, за да убие патогенните бактерии и спира да го изучава след 1931 г. През 1934 г. подновява клиничните проучвания до 1940 г.

Независимо от това обаче така и не успява да получи стабилна форма на антибиотика, която да бъде използвана като ефективно лекарство в практиката, заради което откритието му не е удостоено с особено внимание от страна на научната общност.

Решението на този сериозен проблем е намерено едва през 1939 година, когато австралийският фармаколог Хауърд Флори и английският биохимик Ернст Чейн се запознават с публикацията на Флеминг. Те повтарят опитите му, достигайки до същите лабораторни резултати, а впоследствие успяват да получат пречистен пеницилин, който прилагат върху плъхове и болни хора, установявайки категорично, че той действително има силно изразен лечебен ефект. Подкрепяни от правителствата на САЩ и Великобритания, те започват масово производство на удивителното лекарство през 1941 година, благодарение на което са спасени милиони човешки животи в годините на Втората световна война.

През 1942 година съветският микробиолог и епидемиолог Зинаида Ермолеева също успява да получи пеницилин в чист вид, а впоследствие активно участва в организирането на неговото промишлено производство в СССР, довело до спасяването на хиляди войнишки животи от пневмония, тетанус, гангрена, дифтерия и менингит в периода на Великата отечествена война.

На 11 декември 1945 година Флеминг, Флори и Чейн са удостоени с Нобелова награда за физиология или медицина за работата си върху пеницилина, предизвикал истинска революция в света на медицината.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОКТОР БГ

    6 1 Отговор
    БРАВО

    04:33 28.09.2021

  • 2 Интензивното

    7 2 Отговор
    Слава на великите учени от онова време най-добрите и най-преданите на хората.Днешните повечето са предатели работят за корпорации и всяка вечер лягат с угризения на съвестта

    04:46 28.09.2021

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 2 Отговор
    СЛАВА и БРАВО

    04:50 28.09.2021

  • 4 русяфилите

    3 6 Отговор
    ги е страх от антибиотиката шото са бацили

    04:55 28.09.2021

  • 5 Гост

    4 2 Отговор
    Ако го жбеше патентовал на време сега щяхме да четем за Българин не за тоя . Този прави откритието няколко месеца след нашия доктор.

    05:06 28.09.2021

  • 6 Илач21 век

    4 2 Отговор
    Да ама днес ни лекуват с
    ХИАЛУРОНОВА-КИСЕЛИНА, НО Днес е ВАЖНО Е ДА "ТЕКАТ" КЛИНИЧНИ МАГИСТРАЛИ ОТ ПАРИ.
    Жа жалост у нас не се намира, но при съседите се продава още.
    Затова гледайте да сме здрави, защото ЗС в тоя и вид ни абонира за АПТЕКИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА "ТЕБЕШИР"🙈

    05:08 28.09.2021

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Егаси и подзаглавието

    6 1 Отговор
    Заглавие:"...Открит е първият антибиотик в света", подзаглавие: "Решението на този сериозен проблем е намерено едва през 1939 година"?! Логическата връзка между двете е "желязна".

    06:01 28.09.2021

  • 12 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    5 0 Отговор
    Антибиотикът е открит от Конните Народи ХИлядолетия преди англосаксонеца флеминг да си присвои откритието от един френски учен.Обикновенно в историята не остават истинските откриватели ,а такива ,като флеминг,или ....първите изкачили най високия връх в света.

    Коментиран от #13

    06:59 28.09.2021

  • 13 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":

    Да не то за това чумата ги е Мирела щото са имали антибиотик …..

    07:40 28.09.2021

  • 14 Госあ

    2 1 Отговор
    Преди Флеминг, действието на плесенната гъба е известно и във Франция и в Русия. А пеницилина е пречистен и характеризиран много след смъртта на Флеминг. Поредната англосаксонска рекламка.

    09:14 28.09.2021