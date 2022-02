Тези храни намаляват желанието за сладко

Диетолозите посочиха храни, които намаляват желанието за сладко и помагат да не качвате килограми. Съветите им са цитирани от Eat This, Not That.

Експертите обясниха, че желанието да се яде сладко може да се появи поради неправилно хранене или диета. Диетоложката Ейми Гудсън отбеляза, че едно от условията за намаляване на консумацията на захар е обилната и здравословна закуска. Според нея е добре да започнете деня с омлет със зеленчуци и пълнозърнест препечен хляб или с овесени ядки с плодове и ядки.

За храненето през целия ден Гудсън съветва да избирате храни, богати на фибри и протеини. Включете сирене и плодове, кисело мляко и горски плодове, говеждо месо, гранола и дори парче препечен хляб с фъстъчено масло с високо съдържание на фибри, съветва диетоложката.