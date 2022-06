Този плод е най-добрият за мозъка ви

Вероятно сте чували, че храната, която ядете, може да повлияе на мозъка ви с течение на времето. Някои храни могат да увредят паметта ви и да увеличат риска от невродегенеративни разстройства, докато други могат да помогнат за предотвратяване на когнитивно увреждане.

Ново проучване установява, че боровинките могат да помогнат за поддържане на мозъка бистър и способен с напредване на възрастта.

В проучване, публикувано в списание „Frontiers in Nutrition“, учени изследват група от 60 възрастни на възраст от 50 до 80 години за период от 12 седмици, като допълват някои от техните диетични планове с червена боровинка на прах. Въз основа на когнитивни оценки, направени преди и след тези 12 седмици, било установено, че хората, които консумират прах от червена боровинка, имат по-добра епизодична памет и невронна функция, пише БГНЕС.

Авторът на изследването, д-р Дейвид Васоар, каза, че макар резултатите от това проучване да са обещаващи, не е ясно дали плодът може да помогне за предпазване от сериозни неврологични състояния, пише "Eat This, Not That".

Препоръчва се да се консумират няколко порции плодове дневно, особено горски плодове. Д-р Пол Гудман препоръчва диетата MIND, която съчетава елементи от средиземноморската диета с хранителни елементи за борба с хипертонията