Диетолози посочиха лошите навици след 50

Диетоложките Лорън Манакър и Лиза Йънг обясниха, че метаболизмът естествено се забавя с възрастта, и изброиха лошите навици, които водят до ускоряване на този процес след 50 години. Мнението им е цитирано от портала за здравословно хранене Eat This, Not That (ETNT).

Диетоложката д-р Лиза Янг твърди, че стриктната диета допринася за забавяне на метаболизма. Според нея е погрешно да се мисли, че за да се запази хармонията, трябва да гладувате или да консумирате само нискокалорични храни. Специалистката препоръча на хората в зряла възраст да се придържат към диета с дневно съдържание на най-малко 1200 килокалории.

Нейната колежка и авторка на редица книги за правилното хранене Лорън Манакър смята, че хроничният йоден дефицит може да се превърне във фактор, забавящ метаболизма. Според нея този минерал е важен за здравето на щитовидната жлеза, която регулира метаболизма. Източници на йод в диетата могат да бъдат йодирана сол, водорасли, кисело мляко, морски дарове и риба (особено треска), обясни специалистката, цитирана от БГНЕС.

Янг също обезкуражава умишленото пропускане на едно или повече хранения с цел отслабване. Тя уверява, че този навик ще доведе до обратен ефект и само ще затрудни отслабването поради забавяне на метаболизма. Освен това пропускането на хранене може да доведе до последващо преяждане и желание да задоволите глада си с нездравословни храни, което само ще увеличи теглото.

И последният навик, който според специалистките е лош за метаболизма, е да не пиете достатъчно течности на ден. Според тях хората в зряла възраст често пият малко вода, но предпочитат алкохола, содата или чая със захар, което води до наддаване на тегло и здравословни проблеми.

"Поддържането на подходящи нива на хидратация ще ви помогне да контролирате метаболизма си и да се чувствате добре", обобщи Манакър.