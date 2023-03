Газирана вода – полезна или вредна е?

Газираната вода изглежда толкова безвредна, колкото мехурчетата в чашата. А дали наистина е така?

Нека вземем за пример ябълките. Обикновено ги намираме за полезни. Както се казва в една поговорка: „Една ябълка на ден-държи доктора далеч от мен“. Но изяжте същата тази ябълка под формата на маслен пай, с топка сладолед и парченца карамел и без съмнение, от този невинен плод сте сътворили свръхзахарен, висококалоричен десерт излязъл от дебрите на ада...

По същата логика можем да заключим, че не всички комбинации с газирана вода са полезни. Содата е газирана вода, но ако към нея добавите сироп с високо съдържание на фруктоза, растително масло, кофеин или оцветител нещата силно се променят.

Добре де, това е малко краен пример. И въпреки че, далеч не може да се мери с колата, газираната вода овкусена с плодов сироп, може да не е напитка подходяща за здравословно насочен човек, като вас. И тук стои въпросът:

Какво изобщо представлява газираната вода?

Накратко, газираната вода е просто вода с мехурчета. Технически, е вода (H2O) с разтворен в нея въглероден диоксид (CO2), същият, който издишвате.

В книгата „Тенденции в безалкохолните напитки“ от 2020г. се обяснява процесът на разтваряне на студен CO2 газ във вода, под високо налягане. Този процес превръща обикновената вода в газирана или известна още като сода. Газираната вода се получава и в природата, когато газът се разтваря естествено в кладенци и извори.

Иначе CO2 се напомпва по време на промишлен процес във фабрика за напитки или от пригоден за целта уред, който може да имате вкъщи. Добавете захар, оцветители и каквото ви хрумне и получавате „Кока-кола“ и сродни напитки. Тоникът е друг тип газирана вода, но с добавен горчив хинин и високофруктозен царевичен сироп, което прави двойния ви джин с тоник около 150 калории.

Хората, които искат да избегнат захарните и калорични газирани напитки, прибягват до газираната вода, споделят диетолози. Пазарът за тези, измамно здравословни, напитки се очаква да нарасне с около 93.6 милиарда долара, до 2033г., според изданието Future Market Insights. Като се вземе пред вид кризата със затлъстяването в Америка, както и хората с диабет – около 37млн. (и 97млн. с преддиабетно състояние), повечето експерти "приветстват" тази тенденция.

