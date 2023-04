Синдромът на Алиса в страната на чудесата - причини, симптоми и лечение

Синдромът на Алиса в страната на чудесата засяга начина, по който се възприема света около себе си и може да изкриви усещанията за собственото тяло и пространството, което заема. Това състояние може да включва зрителни изменения, както и променени възприятия за реалността и времето.

Етиологията на синдрома не е напълно изяснена. Въпреки това е известно, че появилите се оплаквания в резултат на неврологични заболявания са по-характерни при напреднала възраст, докато в детска възраст по-честата причина за синдрома са енцефалитите.

В някои случаи синдромът на Алиса в страната на чудесата може да бъде резултат от прием на медикаменти, както и на различни халюциногенни субстанции.

Други предполагаеми причини за това нарушение включват инсулти, мозъчни тумори, аневризми, епилепсия, мигрена, офталмологични нарушения, някои психиатрични разстройства, като депресия или шизофрения, някои инфекции, като лаймска болест, грип H1N1, Coxsackievirus B1, както и болестта на Кройцфелд-Якоб.

Характерните оплаквания на синдрома на Алиса в страната на чудесата обикновено се дължат на структурни и функционални нарушения в сензорно-перцептивната система, която е изградена от усещания, възприятия, представи за околния свят и въображение. Най-честите от тях са микропсията и макропсията, пише puls.bg.

Микропсията е зрително нарушение, при което обектите изглеждат по-малки от колкото са в действителност, докато при макропсията е обратното - те са привидно по-големи.

Alice in Wonderland Syndrome refers to weird, fantastical, and sometimes frightening distortions of sensory perception that accompany migraine. One form is distortions of body image, feeling larger or smaller than one’s actual size #MigraineAwarenessMonth pic.twitter.com/aEzAisUPw5