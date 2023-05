Причинява ли марихуаната депресии у тийнейджърите?

През последните десетилетия употребата на марихуана сред тийнейджърите е нараснала. Днес в Европа около 9 милиона младежи употребяват канабис, в САЩ - около 2,5 милиона.

Все още обаче не се знае достатъчно за въздействието на марихуаната върху психическото здраве на юношите. Тя е популярна сред тийнейджърите поради много причини - лесно се намира и много юноши смятат, че веществото не е особено опасно.

Канабисът и психиката

Според някои проучвания, употребата на канабис от тийнейджъри може да повлияе върху формирането на мозъка. Защото той се развива непрекъснато до средата на 20-те години. Това го прави адаптивен, но същевременно и особено уязвим. Някои научни изследвания откриват връзка между употребата на канабис и проблемите с психичното здраве - например тревожност, депресия и психоза сред тийнейджърите. Според тях употребата на канабис може да предизвика психоза при хора с предразположение към нея, при наличието на съответните генетични фактори например. Но дали марихуаната директно може да причини горепосочените състояния?

Какво казват новите изследвания

Едно ново проучване, публикувано през месец май в реномираното американско списание за медицина The Journal of the American Medical Association, също открива връзка между употребата на канабис и проблемите с психичното здраве. В рамките на изследването са били анализирани отговорите на 70 000 тийнейджъри, които от време на време посягали към канабиса, т.е. не са били пристрастени. Проучването стига до извода, че тези младежи са имали между 2 и 4 пъти повече проблеми с психическото си здраве под формата на депресии, суицидни мисли и трудности с концентрацията в сравнение с тийнейджърите, които не консумират канабис.

В същото време авторите предупреждават, че е трудно да се направи категоричен извод за това дали употребата на марихуана е директната причина за склонността към депресия. Те посочват, че роля може да играят и други фактори - като стрес или тревожност. По-вероятно е тийнейджър с депресия да употребява канабис, за да се опита да облекчи своите симптоми, но същевременно консумацията вероятно влошава депресията, обяснява Райън Султан, професор в Колумбийския университет и водещ автор на проучването.

Употреба в тийнейджърска възраст, депресия в зряла

Друго изследване, резултатите от което също са били публикувани в The Journal of the American Medical Association, стига до извода, че употребата на марихуана в тийнейджърска възраст е свързана с повишен риск от развитие на депресия и суицидни мисли в по-късни етапи на живота. Изследователите са анализирали данни от 11 проучвания, в които са взели участие над 23 000 души. Те били наблюдавани средно по 16 години. При употребявалите марихуана преди 18-годишна възраст вероятността от развитие на депресия в млада възраст е с 37 % по-висока, тази за поява на мисли за самоубийство - с 50 % по-голяма, а вероятността за извършване на опит за самоубийство - с 3,5 пъти по-висока.

Факт е, че подрастващите са особено уязвими към депресии и тревожност. При тях нивата на хормоните, които влияят на настроението и емоционалното състояние, не са стабилни. Продължаващото развитие на мозъка, особено в областите, отговорни за обработването и регулацията на емоциите, ги прави и по-податливи към емоционални разстройства. Те често са и изложени на силен социален натиск - било то в училище, или сред връстниците си. Да не забравяме, че и гените оказват влияние върху склонността към психични разстройства, както и евентуални травми от детството, проблеми у дома и финансови проблеми.

Автор: Естебан Пардо