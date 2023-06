4 начина, по които тялото сигнализира, че прекалявате със сладкото

Десетки проучвания през годините показват и доказват колко вредна е бялата захар за човешкия организъм. Тя води до възпаления, проблеми с теглото, повишаване нивата на холестерол, а от там и сериозни заболявания на сърдечно-съдовата система и рак. Всички знаем, че е най-добре за нас да намалим количеството захарта в ежедневното си меню, но е възможно да консумирате повече захар, отколкото си мислите. Все пак, в много и неподозирани храни се съдържат добавени захари, които производителите дори не отбелязват на етикета.

Ето как тялото ви може да ви показва да ограничите приема на захар.

Избиват ви пъпки

Консумацията на твърде много захар може да причини поява на пъпки по кожата, пише БГНЕС. Проучване, публикувано в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, сочи връзката между храната с високо съдържание на захар и акнето. Участниците с умерено до тежко акне съобщават за по-висок прием на захар в сравнение с хората с леко или без акне, съобщава „The Healthy“.

Чувствате се твърде уморени

Ако ядете храни, пълни със скрита захар и с очевидно липсващи протеини, фибри и мазнини – да речем геврек – може да изпитате следобед енергиен спад. Може би чувствате силно главоболие или искате да си легнете. Балансираната и питателна храна предотвратява падането на кръвната захар от високо ниво на захар до летаргично ниско.

Колапс от умора след тренировка

Получаването на правилното количество енергия в тялото ви е ключът към добрата тренировка. Ако упражненията изглеждат все по-трудни и по-трудни, вината може да е в храната с високо съдържание на захар.

„Ако повишите кръвната си захар с много подсладена храна точно преди интензивни упражнения, можете да се почувствате много уморени след това“, казва Сара Фолта, доктор, асистент в Училището по хранене и политика „Тъфтс Фридман“. „Натоварването с твърде много прости захари може да причини бърз скок на кръвната захар, последван от бърз спад, което ви кара да се чувствате изтощени по средата на тренировката си“, отбелязва тя.

Никога не сте сити

Защо е толкова лесно да посегнеш към поредното парче торта? Храните с високо съдържание на захар, но с ниско съдържание на протеини, фибри и други хранителни вещества не ви карат да се чувствате сити, казва Фолта. „Захарта не задейства същите механизми в тялото, които карат тялото ви да се чувства така, сякаш току-що е яло“, казва тя.