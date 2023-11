Как фруктозата води до затлъстяване?

Нова теория обединява множество гледни точки относно какво води до масовата „епидемия“ на затлъстяване на глобално равнище – фруктозата е посочена като основен причинител, пише Puls.bg.

Съществуват множество теории какво в храненето води най-вече до затлъстяване. Една група от експерти може да смята, че прекомерния прием на въглехидрати е основна причина, а друга – приема на мазнини. Трети стоят на мнението, че няма значение с кои хранителни вещества се прекалява, ако количеството приети калории е прекомерно.

Теорията, при която фруктозата е поставена в средата на всичко, свързано със затлъстяване, се стреми да обедини всички тези начини на виждане.

Фруктозата представлява вид захар, която се намира в множество хранителни продукти, включително и солени. Тя съставя трапезната захар и царевичния сироп, като човешкият организъм също може да произвежда вид фруктоза, наречен глюкоза, която се използва за енергия.

Когато в организма се произвежда глюкоза, или когато приемем фруктоза директно чрез хранене, веществото кара метаболизма да влезе в режим на пестене на енергия. При този режим, освен че организмът не гори мазнини за да си набави енергия, се намалява и контролът върху апетита, което води до тенденция към преяждане.

