7 причини да хапваме повече цитрусови плодове през зимата

Витамин C: Цитрусовите плодове са известни с високото съдържание на витамин C, който е изключително важен за поддържането на имунната система. Той помага за борбата с простуди и грип, стимулира производството на колаген за здрава и еластична кожа, особено важен е и за доброто състояние на костите и ставите. Витамин C също така поддържа здравето на сърдечно-съдовата система.