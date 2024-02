Пейсмейкър в мозъка ще помага при тежка депресия и Паркинсон

Американски специалисти разработват метод за дълбока мозъчна стимулация, който би бил полезен за лечение на хора с тежка депресия, съобщи Асошиейтед прес.

Лечението е одобрено за болести като Паркинсон и епилепсия. Много лекари и пациенти се надяват скоро то да стане по-широко достъпно и за депресия. При него пациентите получават насочени електрически импулси, нещо като пейсмейкър за мозък, обяснява БТА.

Все повече изследвания са обещаващи, макар и две големи изследвания да не показаха предимства при използването на дълбока мозъчна стимулация за депресия. Американската агенция по Управление и контрол над хранителните продукти и лекарствата се съгласи да ускори разглеждането на искането на института "Абът" за използването на метода при пациенти с депресия, която не се поддава на лечение.

Някои лекари са скептично настроени и изтъкват възможни усложнения, като кървене, инсулт или инфекция след интервенцията.

