Учени разработиха лекарство, каращо зъбите да растат отново

Революционно лекарство може да стимулира поникване нови зъби дори в зряла възраст. Идеята е на японски учени, които са постигнали сериозен напредък. Клинични изпитвания ще започнат през юли 2024 г.

Медикаментът първоначално ще е предназначено за лица, които са загубили част от постоянните си зъби поради генетични фактори. Целта на екипа е то да бъде готово за употреба най-рано през 2030 г. При експерименти с животни лекарството стимулирало растежа на трето поколение зъби след млечните и след това на трайните при възрастните, пише NOVA.

SCIENTISTS ABOUT TO TEST MEDICINE TO GROW NEW TEETH



"THE IDEA OF GROWING NEW TEETH IS EVERY DENTIST'S DREAM."



Japanese scientists are set to kick off the world's first clinical trials of "tooth regrowth medicine" at the Kyoto University Hospital, The Mainichi reports.… pic.twitter.com/u8rFNA1iKh