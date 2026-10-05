Как съвременните автомобили се превърнаха в заплаха за сигурността

Дигитализацията в автомобилната индустрия отдавна надхвърли рамките на стандартния комфорт и превърна модерните превозни средства в подвижни центрове за събиране на лични данни. Оказва се обаче, че тази технологична еволюция крие сериозни рискове, за които разузнавателните служби вече алармират съвсем официално. Нидерландската служба за общо разузнаване и сигурност AIVD публикува официален доклад, в който обръща внимание на потенциалната опасност от шпионаж чрез интегрираните системи в новите автомобили.

Съвременният автомобил вече не е просто средство за придвижване, а комплексна дигитална система, която поддържа постоянна връзка с глобалната мрежа. Камерите с висока резолюция, чувствителните микрофони, GPS навигацията и телематичните модули събират масивна база от данни за всеки изминат километър. Според анализаторите от AIVD, при определени обстоятелства тези технически компоненти могат да бъдат активирани дистанционно от трети страни. Това отваря вратата за подслушване на разговори в купето, записване на картина около превозното средство и прецизно проследяване на маршрутите.

Опасността обаче не се изчерпва само с фабрично инсталираните компоненти на автомобила. Всяко външно устройство, което се свързва с машината чрез Bluetooth, Wi-Fi или порт за зареждане, автоматично попада в рисковата зона. Ако електрониката на превозното средство бъде компрометирана, тя лесно се превръща в мост към личния смартфон на водача. Точно поради тази причина експертите по сигурност съветват да се избягва провеждането на поверителни разговори в купето, както и паркирането на автомобили с камери в близост до зони със специален режим на достъп.

Темата за автомобилната сигурност придобива още по-голяма острота на фона на бързото навлизане на азиатските производители на европейските пазари. По данни на SMMT, през първата половина на 2026 година пазарният дял на марките, свързани с китайски компании, е достигнал около 15% от всички нови регистрации във Великобритания. Модели като Jaecoo 7 отбелязаха рекордни продажби благодарение на достъпната си цена и богатото технологично оборудване. В същото време експертите напомнят, че Chery, която притежава марката Jaecoo, е частично държавна собственост, което поражда въпроси относно законодателните изисквания за предоставяне на данни на местните служби.

Реакцията на британските институции не закъсня. Военните среди в Обединеното кралство вече въведоха строги ограничения за достъп на превозни средства с китайски компоненти до чувствителни стратегически обекти, сред които са бази като RAF Wyton и щабквартирата на военноморските специални сили в Дорсет. Паралелно с това контраразузнавателната служба MI5 засили контрола върху академичните и технологичните партньорства. В отговор на тези действия, официалните представители на Китай категорично отхвърлят обвиненията, определяйки ги като неоснователни.

В крайна сметка докладът на нидерландското разузнаване не цели да посочи конкретен производител като заплаха, а да насочи вниманието към екосистемата на свързаните автомобили като цяло. Докато камерите, сензорите и постоянната мрежова свързаност предоставят безспорно удобство на шофьорите, те същевременно създават нов вектор за потенциален уязвимост, който изисква повишена бдителност от страна на потребителите и институциите.