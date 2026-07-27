Новини
Авто »
Парадоксът на първите 90 дни: Защо собствениците на нови електромобили харесват колите си повече от собствениците на нови автомобили с ДВГ

Парадоксът на първите 90 дни: Защо собствениците на нови електромобили харесват колите си повече от собствениците на нови автомобили с ДВГ

27 Юли, 2026 14:00 1 836 25

  • електромобили-
  • коли с двг-
  • удовлетвореност-
  • нови автомобили

Въпреки постоянните критики относно пробега и зареждането, проучването J.D. Power APEAL за 2026 година разкрива сериозно превъзходство в удовлетвореността сред шофьорите на батерийни модели

Парадоксът на първите 90 дни: Защо собствениците на нови електромобили харесват колите си повече от собствениците на нови автомобили с ДВГ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Дебатите около навлизането на електрическата мобилност традиционно се фокусират върху високата първоначална цена, инфраструктурата за зареждане и бариерите при пътуване на дълги разстояния. Поведенческият анализ на реалните купувачи обаче рисува коренно различна картина. Резултатите от авторитетното годишно изследване APEAL на J.D. Power, което мери емоционалната привързаност и ежедневната удовлетвореност от новите автомобили през първите три месеца от експлоатацията, показва, че електрическите превозни средства изпреварват своите алтернативи с вътрешно горене по почти всички основни параметри.

Основният двигател за високите оценки се крие в самото усещане при шофиране и работата на задвижващата система. В тази специфична категория електрическите модели постигат преднина от цели 109 пункта по 1000-балната система спрямо бензиновите и дизеловите си съперници. Потребителите посочват мигновения въртящ момент, линейното ускорение без превключване на предавки и пълната липса на вибрации и шум в купето като основни фактори за комфорт. Общият индекс на предпочитание към батерийните автомобили бележи скок от 22 пункта за една година – постижение, незабелязано при нито един друг тип задвижване.

Методологията на проучването APEAL надхвърля обикновеното броене на дефекти или технически параметри, анализирайки 37 отделни компонента от ежедневието – от ергономията на седалките и интериорния дизайн до пасивната шумоизолация и поведението на пътя. Извадката включва 78 514 собственици на превозни средства от моделна година 2026. Макар анкетата да улавя първоначалните впечатления след 90 дни зад волана, събраните данни съвпадат и с пазарните анализи на CDK, според които 90% от притежателите на електромобили възнамеряват отново да заложат на батерийно задвижване при следващата си покупка.

Докато в САЩ това удовлетворение се захранва от бързо развиващата се мрежа от бързи зарядни станции и конкурентни цени, в Европа и в частност в България потребителското изживяване среща малко по-различни реалности. На Стария континент високите цени на горивата и затягащите се екологични зони в големите градове допълнително засилват икономическите ползи от електрическото задвижване. У нас обаче разривът между отличното изживяване зад волана и битовите предизвикателства остава по-осезаем. Българските собственици на електромобили се наслаждават на същите тишина, динамика и ниски разходи за градско придвижване, но са принудени да разчитат предимно на домашно зареждане поради все още неравномерно разпределената бърза зарядна инфраструктура в извънградските региони.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ....

    5 22 Отговор
    Веднъж качиш ли се на електромобил, никога няма да се върнеш на ДВГ. Говоря за нормален електромобил с поне 300км. преход с едно зареждане, а не за няква индийска гаражна самоделка. ДВГ може да си държиш като втора кола от носталгия, ама 99% от времето ще искаш да си в електричката.

    Коментиран от #6, #22

    14:05 27.07.2026

  • 2 Много просто!

    11 4 Отговор
    Разбират колко са се прецакали!😋

    14:06 27.07.2026

  • 3 ДрБр

    12 5 Отговор
    Как няма да ги харесват, като са се набутали и няма връщане.

    14:07 27.07.2026

  • 4 Дъртия

    7 4 Отговор
    Предпочитам електрокар от Централна гара, отколкото тези ненадеждни грозотии.

    14:10 27.07.2026

  • 5 Хипотетично

    13 1 Отговор
    Първите три месеца предизвикват щастливи емоции от новата ел.кола, заради терзанията при взимането на решението за вида покупка.
    Интересно би било изследване на емоциите на притежатели на ел.кола на 120-ия месец, каквато възраст е нормална за българския автопарк.

    Коментиран от #10

    14:10 27.07.2026

  • 6 Електричката

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "....":

    си е супер, но батерията е деликатното място, особено зимен сезон или в напреднала възраст.

    Коментиран от #11, #16

    14:13 27.07.2026

  • 7 Електричка още нямам

    3 5 Отговор
    но карам от тия под наем. Вероятно са прави хората - ще изчакам да поостарее още малко равчето и вероятно и аз съм натам.
    Иначе в БГ-то съотношението зарядни станции-ел коли вероятно вече е доста прилично, като гледам…
    Като разходи общо на км вероятно вече са доста по-добре също. И не зависиш толкова от кефа на Дончо, чалмите, всемирните и други образи…

    14:13 27.07.2026

  • 8 СЗО

    5 0 Отговор
    И кво прайм след първите 90 дни??

    14:14 27.07.2026

  • 9 Частна Република България

    3 4 Отговор
    Честно казано пишете глупости. В България в момента има толкова много зарядни станции и малко електромобили,което е голям плюс за собствениците им. Навсякъде има. Аз живея в неголям областен град в ЮИ България. В събота чаках 30 Мин на бензиностанция да заредя. Има поне 15 зарядни станции . Рядко виждам кола на тях. В градът вече има доста електрички. Ходехме с приятели до морето. С кия Ев 3.. тръгнахме на 74 % 350 километра отиване и връщане. Когато се върнахме беше на 35% . Винаги с климатик. Много ми хареса. Тихо. Спокойно. Да, ще кажа че не мога да си позволя такава кола. Както повечето от коментиращите. Но няма да кажа лошо нещо за тази кола.359 км 5 евро.

    14:15 27.07.2026

  • 10 хех

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хипотетично":

    На 120 тия месец, само от горивото си спестил колкото за три ДВГ автомобила от същия клас. Според теб до какви емоции ще доведе това?

    Коментиран от #12, #23

    14:16 27.07.2026

  • 11 ....

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Електричката":

    Електричката има едно деликатно място. ДВГ има множество. То са масла, то са антифризи, то са дюзи, то са карборатори, то са филтри, то са.....

    Коментиран от #14

    14:17 27.07.2026

  • 12 Необяснима

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "хех":

    тогава е причината таксиметровите шофьори да продължават да се охарчват с коли с ДВГ, вместо да наемат електричка на лизинг?

    Коментиран от #18, #24

    14:25 27.07.2026

  • 13 Шокиран

    4 1 Отговор
    Не знам какво харесват ,но в момента в САЩ има недостиг на РАВ 4 , без значение хибрид , бензин , ток и тн .

    Коментиран от #19

    14:29 27.07.2026

  • 14 Електричката

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "....":

    затова с ускорени темпове увеличава пазарния си дял, според преценката за предимства и недостатъци.

    14:30 27.07.2026

  • 15 енергото

    3 3 Отговор
    Верно е ! Затова всеки който има електричка , държи една нормална кола ! Нямам познат който да има само електричка .

    14:31 27.07.2026

  • 16 Хохо Бохо

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Електричката":

    Личи ди, че даже не си виждал на живо електричка. Кое точно му е деликатното? Като я заредя в гаража и подгрея на ток няма разлика зиме и лете. Ама няма от къде да го знаеш това. Иди им обясни на норвежци и финландци за деликатността на ганя разбирача

    14:45 27.07.2026

  • 17 не съм съгласен

    5 1 Отговор
    последното изречение е тотално грешно. Карам електричка ходил съм до Франция и мога да кажа че България по нищо не отстъпва по зарядни станции, даже сме много по добре от Хърватска и Сърбия. Аз лично ползвам само една от трите най-големи мрежи в България , напълно покрива цялата страна и зареждам даже и да съм си забравил портмонето и телефона вкъщи, направи го това с ДВГ .

    14:55 27.07.2026

  • 18 така

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Необяснима":

    незнам от кой град си ама в нашия вече има бая електрически таксита и то не хибридни а 100% електрички

    15:01 27.07.2026

  • 19 Последните години

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Шокиран":

    Има значение.Ако е Тесла електро,ако Рав4 плъгин.

    15:02 27.07.2026

  • 20 Най чного до 7

    2 2 Отговор
    До пет тодини ще забранят произвотство на вътрешно горене в Европа, Америка и Япония.

    15:05 27.07.2026

  • 21 хаха

    0 1 Отговор
    По-интересна е статистиката след 1-2г каране. Според световно проучване на Макензи към 29% искат да се върнат към ДВГ, а в САЩ и Австралия по 46% и 29%. Където има по-големи разстояния, е по-силно желанието за бягане от проблемите с пробега. А и електромобили реално могат да си позволят под 10% от хората. Не като цена. В големите градове просто масово се живее в кооперации и блокове без гаражи. Хората едва паркират някъде на до няколко пресечки от дома. Как точно да зареждат?
    Цената също е огромен фактор- при нова кола може да е 20-30% разлика, но масата кара стари коли. Не става и в Германия с 2500 чиста заплата и наем 1000 за жилище да си позволиш 1000 за лизинг на нов автомобил. Навсякъде масовата кола е на 10-15г. Със забраните за ДВГ и на стари коли просто хората се оставят без транспорт.

    15:13 27.07.2026

  • 22 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "....":

    Не съвсем. Електромобил с 300км пробег не върши работа поне за 3-4 пътувания на година на повечето хора. Представи си да трябва да идеш на вилата на 200км в село с лош ток, където едва държи битовата техника на хората. Къде ще заредиш да се върнеш? Искаш да отидеш от София до Варна и ще правиш престой 2-3 часа за зареждане? Да идеш на почивка в Гърция или Турция?
    Електромобилите трябва да имат по 600-700км на зареждане като стандарта за пълен резервоар на ДВГ и/или време на заряд 5-10мин от 0. Дотогава са за втора предимно градска кола.

    15:16 27.07.2026

  • 23 хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "хех":

    Колко си спестил, ако трябва да се сменя батерията на цена над половината цена на новата кола? Защото на Тесла батерията в САЩ струва към 30000 долара без труда за смяна. Можеш ли да изгориш 20тона бензин за 10г? Това са при 8/100км има-няма 250000км. Сложи разлика едно 10-15000 в началната цена за избиване и да си говорим тогава за пестене. И къде си видял електричка на 10г да се кара? Вторичен пазар почти нямат и на възраст близо до смяна на батерия никой не ги иска.
    ДВГ може с подръжка да се кара и 500 000км 20г. Затова и не се обезценя като електричките. Нова Тесла за 50000 се продава на 2г вече за 10-15000 и дълго чака желаещ да я купи. 2г бензин със същата първоначална цена ще е 30000 и ще се продаде за 0 време, че все още е и в гаранция.

    Коментиран от #25

    15:23 27.07.2026

  • 24 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Необяснима":

    На запад почти всички таксита са електрички.

    15:33 27.07.2026

  • 25 Пълни глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "хаха":

    "Защото на Тесла батерията в САЩ струва към 30000 долара без труда за смяна

    За 30 000 долара даже нямат ли ти дадат да се снимаш с батерия за Тесла. Разправят че струвала поне два милиона и трябва да продадеш бъбрек за да я смениш. Също така казват че смяната ставала на две-три години.

    Скоро няма да караме електромобили. Кой може да си го позволи

    Пък и казват че като се включи за зареждане в гаража, спира тока на съседните три квартала. И трябва да палят АЕЦ за зареждане на два-три автомобила

    15:49 27.07.2026