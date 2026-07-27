Парадоксът на първите 90 дни: Защо собствениците на нови електромобили харесват колите си повече от собствениците на нови автомобили с ДВГ

Дебатите около навлизането на електрическата мобилност традиционно се фокусират върху високата първоначална цена, инфраструктурата за зареждане и бариерите при пътуване на дълги разстояния. Поведенческият анализ на реалните купувачи обаче рисува коренно различна картина. Резултатите от авторитетното годишно изследване APEAL на J.D. Power, което мери емоционалната привързаност и ежедневната удовлетвореност от новите автомобили през първите три месеца от експлоатацията, показва, че електрическите превозни средства изпреварват своите алтернативи с вътрешно горене по почти всички основни параметри.

Основният двигател за високите оценки се крие в самото усещане при шофиране и работата на задвижващата система. В тази специфична категория електрическите модели постигат преднина от цели 109 пункта по 1000-балната система спрямо бензиновите и дизеловите си съперници. Потребителите посочват мигновения въртящ момент, линейното ускорение без превключване на предавки и пълната липса на вибрации и шум в купето като основни фактори за комфорт. Общият индекс на предпочитание към батерийните автомобили бележи скок от 22 пункта за една година – постижение, незабелязано при нито един друг тип задвижване.

Методологията на проучването APEAL надхвърля обикновеното броене на дефекти или технически параметри, анализирайки 37 отделни компонента от ежедневието – от ергономията на седалките и интериорния дизайн до пасивната шумоизолация и поведението на пътя. Извадката включва 78 514 собственици на превозни средства от моделна година 2026. Макар анкетата да улавя първоначалните впечатления след 90 дни зад волана, събраните данни съвпадат и с пазарните анализи на CDK, според които 90% от притежателите на електромобили възнамеряват отново да заложат на батерийно задвижване при следващата си покупка.

Докато в САЩ това удовлетворение се захранва от бързо развиващата се мрежа от бързи зарядни станции и конкурентни цени, в Европа и в частност в България потребителското изживяване среща малко по-различни реалности. На Стария континент високите цени на горивата и затягащите се екологични зони в големите градове допълнително засилват икономическите ползи от електрическото задвижване. У нас обаче разривът между отличното изживяване зад волана и битовите предизвикателства остава по-осезаем. Българските собственици на електромобили се наслаждават на същите тишина, динамика и ниски разходи за градско придвижване, но са принудени да разчитат предимно на домашно зареждане поради все още неравномерно разпределената бърза зарядна инфраструктура в извънградските региони.