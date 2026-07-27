Парадоксът на първите 90 дни: Защо собствениците на нови електромобили харесват колите си повече от собствениците на нови автомобили с ДВГ

Дебатите около навлизането на електрическата мобилност традиционно се фокусират върху високата първоначална цена, инфраструктурата за зареждане и бариерите при пътуване на дълги разстояния. Поведенческият анализ на реалните купувачи обаче рисува коренно различна картина. Резултатите от авторитетното годишно изследване APEAL на J.D. Power, което мери емоционалната привързаност и ежедневната удовлетвореност от новите автомобили през първите три месеца от експлоатацията, показва, че електрическите превозни средства изпреварват своите алтернативи с вътрешно горене по почти всички основни параметри.
Основният двигател за високите оценки се крие в самото усещане при шофиране и работата на задвижващата система. В тази специфична категория електрическите модели постигат преднина от цели 109 пункта по 1000-балната система спрямо бензиновите и дизеловите си съперници. Потребителите посочват мигновения въртящ момент, линейното ускорение без превключване на предавки и пълната липса на вибрации и шум в купето като основни фактори за комфорт. Общият индекс на предпочитание към батерийните автомобили бележи скок от 22 пункта за една година – постижение, незабелязано при нито един друг тип задвижване.
Методологията на проучването APEAL надхвърля обикновеното броене на дефекти или технически параметри, анализирайки 37 отделни компонента от ежедневието – от ергономията на седалките и интериорния дизайн до пасивната шумоизолация и поведението на пътя. Извадката включва 78 514 собственици на превозни средства от моделна година 2026. Макар анкетата да улавя първоначалните впечатления след 90 дни зад волана, събраните данни съвпадат и с пазарните анализи на CDK, според които 90% от притежателите на електромобили възнамеряват отново да заложат на батерийно задвижване при следващата си покупка.
Докато в САЩ това удовлетворение се захранва от бързо развиващата се мрежа от бързи зарядни станции и конкурентни цени, в Европа и в частност в България потребителското изживяване среща малко по-различни реалности. На Стария континент високите цени на горивата и затягащите се екологични зони в големите градове допълнително засилват икономическите ползи от електрическото задвижване. У нас обаче разривът между отличното изживяване зад волана и битовите предизвикателства остава по-осезаем. Българските собственици на електромобили се наслаждават на същите тишина, динамика и ниски разходи за градско придвижване, но са принудени да разчитат предимно на домашно зареждане поради все още неравномерно разпределената бърза зарядна инфраструктура в извънградските региони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ....
Коментиран от #6, #22
14:05 27.07.2026
2 Много просто!
14:06 27.07.2026
3 ДрБр
14:07 27.07.2026
4 Дъртия
14:10 27.07.2026
5 Хипотетично
Интересно би било изследване на емоциите на притежатели на ел.кола на 120-ия месец, каквато възраст е нормална за българския автопарк.
Коментиран от #10
14:10 27.07.2026
6 Електричката
До коментар #1 от "....":си е супер, но батерията е деликатното място, особено зимен сезон или в напреднала възраст.
Коментиран от #11, #16
14:13 27.07.2026
7 Електричка още нямам
Иначе в БГ-то съотношението зарядни станции-ел коли вероятно вече е доста прилично, като гледам…
Като разходи общо на км вероятно вече са доста по-добре също. И не зависиш толкова от кефа на Дончо, чалмите, всемирните и други образи…
14:13 27.07.2026
8 СЗО
14:14 27.07.2026
9 Частна Република България
14:15 27.07.2026
10 хех
До коментар #5 от "Хипотетично":На 120 тия месец, само от горивото си спестил колкото за три ДВГ автомобила от същия клас. Според теб до какви емоции ще доведе това?
Коментиран от #12, #23
14:16 27.07.2026
11 ....
До коментар #6 от "Електричката":Електричката има едно деликатно място. ДВГ има множество. То са масла, то са антифризи, то са дюзи, то са карборатори, то са филтри, то са.....
Коментиран от #14
14:17 27.07.2026
12 Необяснима
До коментар #10 от "хех":тогава е причината таксиметровите шофьори да продължават да се охарчват с коли с ДВГ, вместо да наемат електричка на лизинг?
Коментиран от #18, #24
14:25 27.07.2026
13 Шокиран
Коментиран от #19
14:29 27.07.2026
14 Електричката
До коментар #11 от "....":затова с ускорени темпове увеличава пазарния си дял, според преценката за предимства и недостатъци.
14:30 27.07.2026
15 енергото
14:31 27.07.2026
16 Хохо Бохо
До коментар #6 от "Електричката":Личи ди, че даже не си виждал на живо електричка. Кое точно му е деликатното? Като я заредя в гаража и подгрея на ток няма разлика зиме и лете. Ама няма от къде да го знаеш това. Иди им обясни на норвежци и финландци за деликатността на ганя разбирача
14:45 27.07.2026
17 не съм съгласен
14:55 27.07.2026
18 така
До коментар #12 от "Необяснима":незнам от кой град си ама в нашия вече има бая електрически таксита и то не хибридни а 100% електрички
15:01 27.07.2026
19 Последните години
До коментар #13 от "Шокиран":Има значение.Ако е Тесла електро,ако Рав4 плъгин.
15:02 27.07.2026
20 Най чного до 7
15:05 27.07.2026
21 хаха
Цената също е огромен фактор- при нова кола може да е 20-30% разлика, но масата кара стари коли. Не става и в Германия с 2500 чиста заплата и наем 1000 за жилище да си позволиш 1000 за лизинг на нов автомобил. Навсякъде масовата кола е на 10-15г. Със забраните за ДВГ и на стари коли просто хората се оставят без транспорт.
15:13 27.07.2026
22 хаха
До коментар #1 от "....":Не съвсем. Електромобил с 300км пробег не върши работа поне за 3-4 пътувания на година на повечето хора. Представи си да трябва да идеш на вилата на 200км в село с лош ток, където едва държи битовата техника на хората. Къде ще заредиш да се върнеш? Искаш да отидеш от София до Варна и ще правиш престой 2-3 часа за зареждане? Да идеш на почивка в Гърция или Турция?
Електромобилите трябва да имат по 600-700км на зареждане като стандарта за пълен резервоар на ДВГ и/или време на заряд 5-10мин от 0. Дотогава са за втора предимно градска кола.
15:16 27.07.2026
23 хаха
До коментар #10 от "хех":Колко си спестил, ако трябва да се сменя батерията на цена над половината цена на новата кола? Защото на Тесла батерията в САЩ струва към 30000 долара без труда за смяна. Можеш ли да изгориш 20тона бензин за 10г? Това са при 8/100км има-няма 250000км. Сложи разлика едно 10-15000 в началната цена за избиване и да си говорим тогава за пестене. И къде си видял електричка на 10г да се кара? Вторичен пазар почти нямат и на възраст близо до смяна на батерия никой не ги иска.
ДВГ може с подръжка да се кара и 500 000км 20г. Затова и не се обезценя като електричките. Нова Тесла за 50000 се продава на 2г вече за 10-15000 и дълго чака желаещ да я купи. 2г бензин със същата първоначална цена ще е 30000 и ще се продаде за 0 време, че все още е и в гаранция.
Коментиран от #25
15:23 27.07.2026
24 Хахахаха
До коментар #12 от "Необяснима":На запад почти всички таксита са електрички.
15:33 27.07.2026
25 Пълни глупости
До коментар #23 от "хаха":"Защото на Тесла батерията в САЩ струва към 30000 долара без труда за смяна
За 30 000 долара даже нямат ли ти дадат да се снимаш с батерия за Тесла. Разправят че струвала поне два милиона и трябва да продадеш бъбрек за да я смениш. Също така казват че смяната ставала на две-три години.
Скоро няма да караме електромобили. Кой може да си го позволи
Пък и казват че като се включи за зареждане в гаража, спира тока на съседните три квартала. И трябва да палят АЕЦ за зареждане на два-три автомобила
15:49 27.07.2026