Технологичното „затлъстяване“ или защо модерните коли стават по-тромави и тежки?

8 Април, 2026 12:15 2 017 36

Стремежът към абсолютна сигурност и зелена енергия води до драстично покачване на теглото

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Парадоксът на модерното автомобилостроене е факт: докато колите стават по-умни и екологични, те губят своята изначална лекота и атлетизъм. Индустрията е попаднала в капана на „технологичното затлъстяване“, където стремежът към абсолютна сигурност и зелена енергия води до драстично покачване на теглото. Всеки нов сензор, подсилена греда в купето или софтуерен модул добавя грамове, които в съвкупност се превръщат в стотици килограми допълнителен баласт, променящ фундаментално поведението на пътя.

Основният виновник за тази тенденция е неизбежната електрификация. Батерийните пакети, които захранват съвременните хибриди и електромобили, са истински „котви“, добавящи между 300 и 600 килограма дори при по-скромните градски модели. Това не само измества центъра на тежестта, но и подлага на неимоверно изпитание окачването и спирачната система. Резултатът е осезаем – гумите се износват по-бързо, спирачният път се влияе от инерцията, а онази пъргавина и директна обратна връзка от волана, която феновете на шофирането обожават, постепенно избледнява.

Безопасността също има своята цена в килограми. Съвременните изисквания за устойчивост при удар налагат използването на сложни каросерийни структури и множество зони за деформация. Макар това да спасява животи, то превръща автомобилите в тежки крепости на колела. Електронните системи за асистенция (ADAS) и огромният брой управляващи блокове пък изискват специфично охлаждане и енергия, което допълнително усложнява архитектурата на превозното средство и оскъпява неговата поддръжка.

За да не се превърнат колите в инертни и скъпи за експлоатация платформи, инженерите са притиснати да преосмислят основите на дизайна. Бъдещето изисква агресивно навлизане на композитни материали и алуминий, за да се компенсира тежестта на батериите. Без радикална оптимизация и по-компактни енергийни източници, рискът автомобилът да загуби своята динамична идентичност за сметка на технологиите става все по-реален. Равновесието между мощност и ефективност е по-крехко от всякога и индустрията трябва да действа бързо, преди удоволствието от шофирането да остане само спомен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 всъщност

    26 5 Отговор
    Целта е да отнемат кефа от шофирането за да го дадат на ИИ и съответно да управляват живота на стадото, разбира се под предлог "сигурност"!

    Коментиран от #3

    12:22 08.04.2026

  • 2 Кадилак

    10 1 Отговор
    Американците го минаха този мерак през 60те години,останалите се движим със закъснение.

    Коментиран от #5

    12:26 08.04.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "всъщност":

    🚗Вече е факт, че освен да могат да следят в реално време къде е автомобила и автомобилната му история, могат във всеки момент да преустановят движението на МПС или да не допуснат привеждането му в движение🤔❗

    12:27 08.04.2026

  • 4 Сила

    10 1 Отговор
    Егати грозната машина ...по голямата !!! В час по трудово на некое провинциално помощно школо ще спретнат по читаво нещо ...

    12:29 08.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кадилак":

    🚗Да, за ютията на Мъск в Европа трябва категория "С" 🤔❗
    Скоро дори за евроGEйските модели или ще трябва "С" или ще трябва промяна на ЗзДП❗

    Коментиран от #6

    12:32 08.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Справка -големият електрокар на БМВ
    има маса 2 600 кг . С пет човека и два-три куфара лесно се доближава до 3.5 тона❗

    Коментиран от #9, #10

    12:38 08.04.2026

  • 7 Дядо Йоцо

    6 4 Отговор
    А нашите български коли,като какви са?

    12:41 08.04.2026

  • 8 чудесно

    5 2 Отговор
    От къде толкоз алумин бе Миме?

    12:54 08.04.2026

  • 9 Елементарен въпрос

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "Справка -големият електрокар на БМВ
    има маса 2 600 кг . С пет човека и два-три куфара лесно се доближава до 3.5 тона❗"

    Продължаваш наратива на заглавието

    защо модерните коли стават по-тромави и тежки?

    Или по-надолу В статията

    Без радикална оптимизация и по-компактни енергийни източници, рискът автомобилът да загуби своята ДИНАМИЧНА идентичност за сметка на технологиите става все по-реален


    Като гледаш кой от двата автомобилът на снимката В статията е по тромав, А кой по динамичен? Въпреки теглото?

    Коментиран от #18, #22

    13:04 08.04.2026

  • 10 Още въпроси

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "Равновесието между мощност и ефективност е по-крехко от всякога и индустрията трябва да действа бързо,"

    Кой от двата автомобила има по-добро съотношение конски сили срещу килограми?

    Кой от двата автомобила е по мощен?

    А кой е по-ефективен ?

    Как така по-тежкият автомобил харчи по-малко енергия за 100 км въпреки, че е по-мощен? Не е ли това определението за ефективност?

    Коментиран от #19, #23

    13:07 08.04.2026

  • 11 Варна 3

    6 2 Отговор
    Американските коли са били по-тежки за разлика от европейските през 60те, 70те, 80те и 90те заради прекалено големия размер.

    13:11 08.04.2026

  • 12 ООрана държава

    2 5 Отговор
    Ъъъ 600 коня за Х5 тромаво ли е

    Коментиран от #15

    13:18 08.04.2026

  • 13 Силиций

    16 1 Отговор
    Новите автомобили са като сегашните нови представители на хората-тромави,тежки,натъпкани с електроника,презумпция за контрол над природните закони?!,самочувствие в излишък и незасищаща се жажда за все по-голяма печалба.В едно друго време автомобила е бил средство за придвижване,за удобство,за свобода. В сегашно време новия модел автомобил е средство за гъзария и показване на социален статус, и тогава това дават производителите - скъпа ,лъскава играчка. :) :) :)

    13:19 08.04.2026

  • 14 Оня с коня

    12 0 Отговор
    Е как Защо, защото новите коли стават "по-умни", а водачите стават по-глупави.

    13:22 08.04.2026

  • 15 Силиций

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "ООрана държава":

    Ако ще орете в полето с него си е баш добре. Иначе за приятно и спокойно пътуване е 6 пъти безсмислено.

    13:24 08.04.2026

  • 16 Кисело зеле

    3 2 Отговор
    Колко неизбежна е "неизбежната електрификация" а?

    13:28 08.04.2026

  • 17 хаха

    9 2 Отговор
    Не е само до технологии в колите това с размерите. Нормите на зелените са и спрямо размери на колата. Много по-трудно е да намалиш емисии до безсмислените норми за кола като Опел Корса, отколкото да направиш СУВ, при който нормата е по-висока като на малък бус/камион. САЩ така постепенно набутаха всички да вдигат размерите на автомобилите и го представиха за модерно. Друг е въпросът доколко е удачно да се карат коли с по 40-50см по-широки и метър по-дълги от преди на все по-тесните пътища(щото едни умни глави уж за безопасност стесняват лентите).

    13:32 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Още въпроси":

    Пак показваш ЧЕТЕНЕ БЕЗ РАЗБИРАНЕ❗
    Само до двете коли на картинката ли се свеждат анализите ти🤔

    Коментиран от #21

    13:54 08.04.2026

  • 20 Васил

    10 0 Отговор
    Новите коли са толкова тежки че няма как да има икономия на гориво или ток все едно караш бус.

    14:01 08.04.2026

  • 21 Ами избери си

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като не ти харесват тези две коли, избери си електромобил и произволен негов аналог от преди 20-30 години? Важи същото. Съвременните автомобили са всичко друго но не и тромови и са по-динамични от старите, каквото и да се опитва да втълпи статията.



    Днешните наистина са по-тежки, но са значително по динамични - ускоряват и спират по-бързо.

    Коментиран от #26, #27

    14:15 08.04.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Елементарен въпрос":

    Не елементарен , а направо П Р О С Т ❗
    Кое от написаното от мен НЕ е вярно❓

    14:16 08.04.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Още въпроси":

    "... стремежът към абсолютна сигурност и зелена енергия води до драстично покачване на теглото. "
    Това вярно ли е 🤔
    "Всеки нов сензор, подсилена греда в купето или софтуерен модул добавя грамове, които в съвкупност се превръщат в стотици килограми допълнителен баласт...."
    Това вярно ли е 🤔

    " Батерийните пакети, които захранват съвременните хибриди и електромобили, са истински „котви“, добавящи между 300 и 600 килограма дори при по-скромните градски модели."
    Това вярно ли е 🤔
    Това не само измества центъра на тежестта, но и подлага на неимоверно изпитание окачването и спирачната система.
    Това вярно ли е 🤔
    "Резултатът е осезаем – гумите се износват по-бързо, спирачният път се влияе от инерцията, а онази пъргавина и директна обратна връзка от волана, която феновете на шофирането обожават, постепенно избледнява."
    Това вярно ли е 🤔
    "Безопасността също има своята цена в килограми. Съвременните изисквания за устойчивост при удар налагат използването на сложни каросерийни структури и множество зони за деформация. Макар това да спасява животи, то превръща автомобилите в тежки крепости на колела."
    Кое от изброените НЕ е вярно🤔

    Коментиран от #30

    14:20 08.04.2026

  • 24 Трътлю

    5 0 Отговор
    Беенвето прилича на тлъст подут гзз

    14:22 08.04.2026

  • 25 Хохо Бохо

    1 4 Отговор
    Тесла перформънс е особенно тромава, слага Ферари и Порше в малкия си джоб, а Тесла Роудстар 0-100 под секунда. Тлъсти, тромави таралясници са ДВГ

    Коментиран от #28

    14:25 08.04.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ами избери си":

    Абе къде прочете, че новите автомобили са ТРОМАВИ и не са ДИНАМИЧНИ 🤔❓
    Ти или НЕ можеш да четеш с разбиране,
    или втълпяваш НЕистини НЕписани в статията🤔❗

    Коментиран от #29

    14:27 08.04.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ами избери си":

    Избери си ти колкото искаш двойки коли от една марка и модел с разлика 20-30 години и покажи при колко от тях по-новият модел е по-лек ❗
    Все пак статията коментира
    НАРАСТВАЩОТО ТЕГЛО на автомобилите❗
    Благодаря предварително😉

    14:34 08.04.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хохо Бохо":

    ОХ БОХО, ОХ ТЕСЛЬО, къде е статията прочете ТРОМАВИ 🤔❗
    А да ти кажа ли, че досега нито в града съм видял теслИ да правят 0-100, нито на магистрала теслИ да
    летят със 150+ ❗
    Ама това не е в твоя кръгозор, нито е предмет на статията❗

    14:42 08.04.2026

  • 29 Ти прочете ли

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "Абе къде прочете, че новите автомобили са ТРОМАВИ и не са ДИНАМИЧНИ 🤔❓
    Ти или НЕ можеш да четеш с разбиране,
    или втълпяваш НЕистини НЕписани в статията🤔❗"

    Статията! Прочете ли поне заглавието на статията?


    Прочете ли цитатите които съм дал от заглавието и статията? За кое съм излъгал?

    Аз коментирам СТАТИЯТА, ти какво коментираш?

    ПОРЕДНИТЕ ИЗМИШЛЬОТИНИ които си си въобразил че някой ти е казал като онова за 20-те милиона продажби през 2030?

    Коментиран от #31

    14:52 08.04.2026

  • 30 Прочете ли

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Поне мненията ми? Къде съм твърдял че новите автомобили са по-леки от старите? Твърдя точно обратното - по-тежки са но много по-мощни и неслучайно те питах за съотношението тегло мощност, което определя динамиката.

    Не случайно говорех за по-добро ускорение и спиране от старите.

    Както винаги не знаете къде (под коя статия) и кога се намирате и спорите за време и място за които никой не говори, а само вие си мислите че ви говори.

    Коментиран от #32

    14:56 08.04.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ти прочете ли":

    Мечките и слоновете са ТРОМАВИ и много по-тежки от хората,
    но могат да бягат по-бързо от хората❗
    Явно ти гледаш само 0-100 ❗
    И за теб стотици думи истина в статията минават покрай ушите ти, за да се хванеш в новите технологии и това 0-100❗
    Дано поне можеш да отделиш 200 000 за лаптоп на колела 🚗

    15:07 08.04.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Прочете ли":

    Ами точно това е смисълът на статията, че всичките нови изисквания добавят ТЕГЛО🚗
    И за да може с това ново тегло да се движи не по-бавно от стария автомобил има нужда от повече мощност🚗
    А явно за теб тромав е синоним на бавен❗

    Коментиран от #34, #35

    15:16 08.04.2026

  • 33 от лакомия

    4 0 Отговор
    Колите стават по-тежки по същите причини, поради които и хората стават по-тежки и тромави - от лакомия.

    15:17 08.04.2026

  • 34 А какво е тромав

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Какво е динамика, ако не е по-бързо спиране и по-бързо ускоряване?

    Кажи твоята дефиниция? За тебе динамиката се мери на кантара и се измерва в килограми? До тук само това твърдиш без изключения! За тебе динамика е килограми.

    15:21 08.04.2026

  • 35 Мощност

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Точно от мощността на килограм зависи динамиката. Неслучайно те попитах за тяхното съотношение и да сравниш стар с нов автомобил. Теглото расте, но мощността на новите автомобили и особено на електромобилите расте още по-бързо от теглото и днес двутонен и дори 3 тонен електромобил може да е е по динамичен от 99% от porsche-тата от миналия век, въпреки че те са много по-леки както от днешните така и в пъти по-леки от електромобилите.

    При някои дори управляемостта на писта е по-добра, което е друг вид динамика.

    15:25 08.04.2026

  • 36 Правиш ли разлика

    0 1 Отговор
    "Мечките и слоновете са ТРОМАВИ и много по-тежки от хората,
    но могат да бягат по-бързо от хората❗
    Явно ти гледаш само 0-100 ❗"


    Правиш ли разлика между скорост на мечката и ускорение от 0 до 100? За тебе Това може да е една и съща дисциплина , но във физиката има отделни понятия за ускорение и максимална скорост, които се ползват за характеристиките на автомобил.

    Максималната скорост няма нищо общо с динамиката.

    Даже е точно обратното колкото по-дълги скорости сложиш на един автомобил, толкова по-голяма става максималната му скорост но му орязваш динамиката и започва да ускорява по-бавно.

    15:37 08.04.2026