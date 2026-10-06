Alfa Romeo обновява цялата си гама

Alfa Romeo предприема мащабно обновяване на голяма част от своята продуктова гама за пазарната 2027 година, насочвайки усилията си към повишаване на усещането за лукс в купето, модернизиране на технологиите и въвеждане на нови дизайнерски акценти, без да пипа излишно доказаната механика и двигатели.

Най-малкият представител в семейството – компактният кросоувър Junior, получава сериозни промени в интериора. Вратите вече разполагат с меки на допир материали, фини контрастни шевове и разнообразни текстури за различните нива на оборудване. Базовите версии залагат на новия текстилен интериор Icona, докато спортните и по-високи нива оборудване въвеждат модерния материал Microcloud за таблото и централната конзола, съчетан с опционални спортни седанки Sabelt.

При Giulia и Stelvio фокусът попада върху софтуерните актуализации, съобразени с най-новите европейски изисквания за сигурност, включително дискретно интегрирана камера за следене на вниманието на водача в лявата колонка. Топ модификациите Quadrifoglio запазват своя характер благодарение на емблематичния 2.9-литров битурбо мотор V6 с мощност 520 конски сили, като същевременно всяка закупена спортна машина вече върви с ексклузивен подарък – специализирано обучение в шофьорската академия на марката. Любимият на пазара Tonale запазва досегашната си успешна структура, но към цялата гама се добавя атрактивната специална серия Edizione Luna Rossa, която носѝ духа на ветроходната стилистика с уникални външни акценти, специални джанти и модерни екологични материали в салона.