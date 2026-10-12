Alfa Romeo показа новия си суперкар

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Alfa Romeo избра Париж, за да покаже концептуалния Cuorerosso, нисък и широк спортен автомобил, който изглежда като купе, но всъщност има четири врати и конфигурация 2+2. Моделът е дълъг 4,7 метра, широк 2 метра и висок 1,3 метра, което го прави малко по-дълъг от Giulia, но едновременно по-широк и по-нисък.

Силуетът съчетава дълъг нисък преден капак, подчертани линии по каросерията и традиционната предна решетка на Alfa Romeo. Фаровете са клиновидни и използват множество малки светодиоди. Страничните прозорци плавно преминават към ръбовете на покрива, а големите ковани колела са с шест кръгли елемента и златисто покритие. В задната част дизайнерите са поставили прозорец във формата на Scudetto, кръгли светодиодни стопове и ауспуси, подредени в центъра на бронята. Задните врати се отварят обратно на посоката на движение – решение, което подчертава концептуалния характер на автомобила и улеснява достъпа до втория ред седалки.

Cuorerosso използва 2,9-литров V6 двигател с две турбини, познат от Giulia и Stelvio Quadrifoglio. При серийните модели той развива 505 конски сили и 600 Нм въртящ момент. При концепта моторът е съчетан с хибридна система, което според Alfa Romeo трябва да осигури по-висока обща мощност. Техническата конфигурация включва задвижване на четирите колела, трансмисия с хидротрансформатор и карданен вал от въглеродни влакна. Марката не е оповестила конкретни данни за мощността, ускорението или максималната скорост на Cuorerosso.

Салонът е вдъхновен от Alfa Romeo 33 Stradale от 1967 г. Воланът е с форма, наподобяваща кормило, и включва контролер за режимите на движение. Пред водача има голям измервателен уред, който може да се разделя на два отделни дисплея.

Между седалките е разположена централна конзола с голям сензорен панел и физически бутони. Кръглите въздуховоди напомнят за актуалните модели на марката, а предните седалки са тапицирани в черно и червено. Пътниците отзад разполагат със собствен сензорен екран за управление на различни функции.