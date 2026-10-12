Новини
Авто »
Alfa Romeo показа новия си суперкар

Alfa Romeo показа новия си суперкар

12 Октомври, 2026 18:00 615 1

  • alfa romeo-
  • cuorerosso-
  • концептуален автомобил-
  • хибриден v6-
  • автомобилно изложение в париж

Моделът съчетава хибриден V6, четири врати и дизайн, вдъхновен от 33 Stradale. Засега Alfa Romeo не потвърждава серийна версия

Alfa Romeo показа новия си суперкар - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

Alfa Romeo избра Париж, за да покаже концептуалния Cuorerosso, нисък и широк спортен автомобил, който изглежда като купе, но всъщност има четири врати и конфигурация 2+2. Моделът е дълъг 4,7 метра, широк 2 метра и висок 1,3 метра, което го прави малко по-дълъг от Giulia, но едновременно по-широк и по-нисък.

Силуетът съчетава дълъг нисък преден капак, подчертани линии по каросерията и традиционната предна решетка на Alfa Romeo. Фаровете са клиновидни и използват множество малки светодиоди. Страничните прозорци плавно преминават към ръбовете на покрива, а големите ковани колела са с шест кръгли елемента и златисто покритие. В задната част дизайнерите са поставили прозорец във формата на Scudetto, кръгли светодиодни стопове и ауспуси, подредени в центъра на бронята. Задните врати се отварят обратно на посоката на движение – решение, което подчертава концептуалния характер на автомобила и улеснява достъпа до втория ред седалки.

Alfa Romeo показа новия си суперкар

Cuorerosso използва 2,9-литров V6 двигател с две турбини, познат от Giulia и Stelvio Quadrifoglio. При серийните модели той развива 505 конски сили и 600 Нм въртящ момент. При концепта моторът е съчетан с хибридна система, което според Alfa Romeo трябва да осигури по-висока обща мощност. Техническата конфигурация включва задвижване на четирите колела, трансмисия с хидротрансформатор и карданен вал от въглеродни влакна. Марката не е оповестила конкретни данни за мощността, ускорението или максималната скорост на Cuorerosso.

Alfa Romeo показа новия си суперкар

Салонът е вдъхновен от Alfa Romeo 33 Stradale от 1967 г. Воланът е с форма, наподобяваща кормило, и включва контролер за режимите на движение. Пред водача има голям измервателен уред, който може да се разделя на два отделни дисплея.

Между седалките е разположена централна конзола с голям сензорен панел и физически бутони. Кръглите въздуховоди напомнят за актуалните модели на марката, а предните седалки са тапицирани в черно и червено. Пътниците отзад разполагат със собствен сензорен екран за управление на различни функции.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Италианците

    7 0 Отговор
    Ги бива много дизайна, нанадминати! Колата е много красива! Имат вкус, знаят какво правят

    19:55 12.10.2026