Alfa Romeo иска да „детоксикира“ интериора

Големите екрани и изчезващите физически бутони се превърнаха в почти задължителна формула за новите автомобили. Alfa Romeo обаче иска да поеме в друга посока, като италианската марка възнамерява да „детоксикира“ интериора си, като комбинира дигитални функции с физически бутони за управление.

Това обяви Даниеле Киари, ръководител на продуктовото направление на Alfa Romeo, по време на автомобилния салон в Париж. „Това, което искаме да направим, е да детоксикираме интериора си. Всички те имат малък екран, голям екран, два поставки за чаши и плоска конзола. Това е всичко“, заяви Киари. Визията е представена чрез концептуалния модел Cuorerosso, който Alfa Romeo показа в Париж, а екипът ни ви разказа подробно за него. Въпреки, че автомобилът няма да бъде произвеждан серийно, но според Киари някои от решенията му ще намерят място в бъдещи модели на марката.

Един от най-отличителните елементи в купето е инструменталният блок Cannocchiale Vivente. Той е вдъхновен от двойните уреди в класическите модели на Alfa Romeo. При нормално шофиране двата дисплея са разделени, а при необходимост могат физически да се придвижат един към друг и да образуват един общ блок за по-фокусирана информация.

Централната конзола също се отличава от обичайния таблетоподобен екран, поставен върху арматурното табло. При Cuorerosso системата Magma Display е вградена директно в повърхността на конзолата. Когато автомобилът е изключен, дисплеят практически се слива с материала около него. След включване дигиталната информация и функциите се появяват на повърхността.

Alfa Romeo не премахва напълно сензорното управление. Вместо това го комбинира с въртящ се контролер, селектор за режимите на шофиране и физически превключватели. Така марката търси баланс между съвременните функции и контроли, които могат да бъдат използвани с усещане за натиск и движение. Предстоящият хечбек Giulietta е сред вероятните модели, които могат да получат част от дизайнерските решения на Cuorerosso. Очаква се автомобилът да използва елементи от концепцията както във външния дизайн, така и в интериора.

Alfa Romeo все още не е потвърдила кои точно технологии ще бъдат пренесени в серийния модел. Не е ясно и дали подвижният инструментален блок ще бъде запазен в първоначалния си вид. Потвърдено е единствено, че разработките от Cuorerosso няма да останат само на изложбения щанд и ще бъдат използвани като основа за бъдещи автомобили на марката.