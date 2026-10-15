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Alfa Romeo иска да „детоксикира“ интериора

Alfa Romeo иска да „детоксикира“ интериора

15 Октомври, 2026 18:40 601 4

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  • автомобилни интериори-
  • giulietta

Италианската марка представи концепцията Cuorerosso с подвижен инструментален блок, скрит дисплей и физически превключватели

Alfa Romeo иска да „детоксикира“ интериора - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Големите екрани и изчезващите физически бутони се превърнаха в почти задължителна формула за новите автомобили. Alfa Romeo обаче иска да поеме в друга посока, като италианската марка възнамерява да „детоксикира“ интериора си, като комбинира дигитални функции с физически бутони за управление.

Това обяви Даниеле Киари, ръководител на продуктовото направление на Alfa Romeo, по време на автомобилния салон в Париж. „Това, което искаме да направим, е да детоксикираме интериора си. Всички те имат малък екран, голям екран, два поставки за чаши и плоска конзола. Това е всичко“, заяви Киари. Визията е представена чрез концептуалния модел Cuorerosso, който Alfa Romeo показа в Париж, а екипът ни ви разказа подробно за него. Въпреки, че автомобилът няма да бъде произвеждан серийно, но според Киари някои от решенията му ще намерят място в бъдещи модели на марката.

Alfa Romeo иска да „детоксикира“ интериора

Един от най-отличителните елементи в купето е инструменталният блок Cannocchiale Vivente. Той е вдъхновен от двойните уреди в класическите модели на Alfa Romeo. При нормално шофиране двата дисплея са разделени, а при необходимост могат физически да се придвижат един към друг и да образуват един общ блок за по-фокусирана информация.

Централната конзола също се отличава от обичайния таблетоподобен екран, поставен върху арматурното табло. При Cuorerosso системата Magma Display е вградена директно в повърхността на конзолата. Когато автомобилът е изключен, дисплеят практически се слива с материала около него. След включване дигиталната информация и функциите се появяват на повърхността.

Alfa Romeo иска да „детоксикира“ интериора

Alfa Romeo не премахва напълно сензорното управление. Вместо това го комбинира с въртящ се контролер, селектор за режимите на шофиране и физически превключватели. Така марката търси баланс между съвременните функции и контроли, които могат да бъдат използвани с усещане за натиск и движение. Предстоящият хечбек Giulietta е сред вероятните модели, които могат да получат част от дизайнерските решения на Cuorerosso. Очаква се автомобилът да използва елементи от концепцията както във външния дизайн, така и в интериора.

Alfa Romeo все още не е потвърдила кои точно технологии ще бъдат пренесени в серийния модел. Не е ясно и дали подвижният инструментален блок ще бъде запазен в първоначалния си вид. Потвърдено е единствено, че разработките от Cuorerosso няма да останат само на изложбения щанд и ще бъдат използвани като основа за бъдещи автомобили на марката.


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  • 1 Подкрепям!

    6 0 Отговор
    Имаш всичко необходимо. Стига с тези екрани! Не съм в електронна игра.

    18:48 15.10.2026

  • 2 Айзомби

    2 2 Отговор
    Хората са казали Алфа и всичко останало.Истински автомобил.

    18:51 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Васил

    3 0 Отговор
    На Италианците дизайна им в кръвта.

    19:31 15.10.2026