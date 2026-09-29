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Новата Alfa Romeo вече си има име

Новата Alfa Romeo вече си има име

29 Септември, 2026 19:27 379 0

  • alfa romeo-
  • cuorerosso-
  • дизайн-
  • концепт

В превод Cuorerosso означава „Червено сърце“

Новата Alfa Romeo вече си има име - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Alfa Romeo официално сложи край на спекулациите около дългоочаквания си футуристичен концептуален автомобил, разкривайки неговото истинско име – Cuorerosso. Това смело и емоционално наименование, превеждащо се като „Червено сърце“, перфектно олицетворява както дълбоката страст на марката, така и нейната непоколебима връзка с чистото удоволствие от шофирането.

След месеци на тийзъри и слухове около дизайнерското студио в Арезе, новата концепция се позиционира като връх на бъдещата естетическа и технологична еволюция на миланския бранд. Моделът съчетава класически пропорции на спортно купе с радикални аеродинамични решения, вдъхновени от състезателното наследство на марката, но адаптирани към изискванията на следващото поколение високоефективни задвижващи системи.

Ръководството на компанията загатва, че Cuorerosso няма да остане просто изолиран експонат за изложбените зали, а ще зададе визуален тон за бъдещите серийни спортни предложения на марката. Очаква се пълното официално разкриване на автомобила заедно с техническите му характеристики да стане факт в рамките на следващите седмици, предизвиквайки огромен интерес сред феновете на италианския автомобилен дизайн.


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